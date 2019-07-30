  • $ 63.52 ↑
  • € 70.64 ↑

Самого рыжего человека выберут в Ижевске 14 сентября

08:30, 30 июля, 2019
Диана Ворончихина
Самого рыжего человека выберут в Ижевске 14 сентября
08:30, 30 июля, 2019
Диана Ворончихина
170
0
#Ижевск\n#Рыжий фестиваль\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#праздник
Фото: izh.ru
170
0

В столице Удмуртии в 16 раз пройдет «Рыжий фестиваль».

Ижевск. Удмуртия. Традиционный для Ижевска XVI «Рыжий фестиваль» пройдет в 14 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в этом году праздник порадует горожан интересными новинками.

Так, с 9 по 13 сентября в образовательных учреждениях города состоится неделя «Рыжее настроение». Подать заявки на участие в следующих конкурсах можно уже сейчас: «Рыжая мелодия», «Рыжая коляска», «Тыквенный фонарик», «Рыжий вернисаж», «Рыжие питомцы», «Рыжая игрушка», «Лэнд-арт», «Мастер караоке».

14 сентября в парке Космонавтов будет выбран самый рыжий человек 2019 года.

Программа фестиваля:

12:00 - церемония открытия;

12:30-16:00 - работа конкурсных площадок, подведение итогов конкурсов;

14:00-17:00 - танцевальный марафон;

18:00-20:00 - фестиваль красок;

17:30- 19:00 - финал конкурса «Самый рыжий человек года – 2019», рыжий флэшмоб;

19:00-20:00 - выступление ВИА;

20:00 - огненное шоу, закрытие праздника.

Напомним, что проект «Рыжий фестиваль» стал одним из победителей социокультурных проектов Приволжского федерального округа и впервые прошел в столице Удмуртии в 2004 году.

Отмечается, что в этом году в этом году фестиваль призван объединить рыжих людей разных национальностей, проживающих в Удмуртии и за ее пределами не только посредством рыжих волос, но и проявлением уникальности своих творческих, национальных, спортивных, кулинарных, прикладных умений.

08:30, 30 июля, 2019
Диана Ворончихина
170
0
#Ижевск\n#Рыжий фестиваль\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#праздник

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
6049

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

3445
14:31, 25 июля, 2019

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

3053
16:30, 26 июля, 2019

Один человек погиб и три пострадали в аварии на трассе «Ижевск-Воткинск»

3027
13:45, 24 июля, 2019

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

2771
11:00, 27 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
6386

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1772
12:40, 24 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

1103
10:25, 25 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

1056
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

976
18:05, 25 июля, 2019

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

11:45, 27 июля, 2019
1391

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

1360
17:56, 27 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

1171
18:01, 23 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1064
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

896
16:28, 25 июля, 2019