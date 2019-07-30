Самого рыжего человека выберут в Ижевске 14 сентября

В столице Удмуртии в 16 раз пройдет «Рыжий фестиваль».

Ижевск. Удмуртия. Традиционный для Ижевска XVI «Рыжий фестиваль» пройдет в 14 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в этом году праздник порадует горожан интересными новинками.

Так, с 9 по 13 сентября в образовательных учреждениях города состоится неделя «Рыжее настроение». Подать заявки на участие в следующих конкурсах можно уже сейчас: «Рыжая мелодия», «Рыжая коляска», «Тыквенный фонарик», «Рыжий вернисаж», «Рыжие питомцы», «Рыжая игрушка», «Лэнд-арт», «Мастер караоке».

14 сентября в парке Космонавтов будет выбран самый рыжий человек 2019 года.

Программа фестиваля:

12:00 - церемония открытия;

12:30-16:00 - работа конкурсных площадок, подведение итогов конкурсов;

14:00-17:00 - танцевальный марафон;

18:00-20:00 - фестиваль красок;

17:30- 19:00 - финал конкурса «Самый рыжий человек года – 2019», рыжий флэшмоб;

19:00-20:00 - выступление ВИА;

20:00 - огненное шоу, закрытие праздника.

Напомним, что проект «Рыжий фестиваль» стал одним из победителей социокультурных проектов Приволжского федерального округа и впервые прошел в столице Удмуртии в 2004 году.

Отмечается, что в этом году в этом году фестиваль призван объединить рыжих людей разных национальностей, проживающих в Удмуртии и за ее пределами не только посредством рыжих волос, но и проявлением уникальности своих творческих, национальных, спортивных, кулинарных, прикладных умений.