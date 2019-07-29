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Итоги дня: проверка руководства парков Ижевска, бюджетные места на СПО и реставрация домов ко Дню оружейника

18:00, 29 июля, 2019
Анна Торхова
Итоги дня: проверка руководства парков Ижевска, бюджетные места на СПО и реставрация домов ко Дню оружейника
18:00, 29 июля, 2019
Анна Торхова
216
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#бюджет\n#Ижевск\n#похороны\n#конкурс\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#реставрация\n#аукцион\n#огонь\n#ремонт\n#пожар\n#пчелы
Фото: пресс-служба Ижевска
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Обзор самых интересных новостей дня от «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» традиционно подводят итоги дня и рассказывают о самых важных новостях понедельника.

Проверка:

Власти проведут проверку в отношении руководства парков Ижевска. Причиной послужил ночной шум, доносившийся с фан-зоны парка Кирова, который вызвал недовольства жителей города. В ночь на 28 июля там прошел «опен-эйр».

На бюджет:

В Удмуртии увеличили количество бюджетных мест в организациях среднего профессионального образования. По сравнению с прошлым годом их стало на 10 больше. Также в учреждениях СПО в текущем году появятся пять новых специальностей.

Обновление:

В Ижевске определили дома, которые отреставрируют ко Дню оружейника. Выбор пал на дома №190,198 по улице Пушкинской и №46 по улице Лихвинцева. Всего в центре города насчитывается 40 МКД, требующих ремонта фасадов.

Аукцион:

В Ижевске выставили на торги похоронное предприятие «Ритуал». Оценили его в 71 млн рублей. Аукцион состоится 5 сентября. Напомним, ранее глава города Олег Бекмеметьев заявлял, что предприятие может быть продано с убытком.

Пожар:

На одной из пасек Завьяловского района в пожаре погиб 38-летний мужчина. Трагедия произошла в эти выходные. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

18:00, 29 июля, 2019
Анна Торхова
216
0
#бюджет\n#Ижевск\n#похороны\n#конкурс\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#реставрация\n#аукцион\n#огонь\n#ремонт\n#пожар\n#пчелы

 

 

 


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