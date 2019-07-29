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Ночной шум на фан-зоне парка Кирова стал причиной для проверки руководства парков Ижевска

14:30, 29 июля, 2019
Анна Торхова
Ночной шум на фан-зоне парка Кирова стал причиной для проверки руководства парков Ижевска
14:30, 29 июля, 2019
Анна Торхова
411
0
#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#Татар-базар\n#шум\n#праздник
Фото: ИА «Сусанин»
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С субботы на воскресенье там прошел «опен-эйр».

Ижевск. Удмуртия. Власти проведут проверку в отношении руководства парков Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба города.

Причиной тому стали жалобы горожан на громкую музыку, которая доносилась с фан-зоны парка Кирова. Напомним, в ночь на воскресенье, 28 июля, там проходил «оупен-эйр». Звуки были слышны даже в Ленинском районе города.

На время праздника администрация Летнего сада предоставила площадку по договору субаренды.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заверил, что подобных случаев, когда мероприятия на фан-зоне мешают жителям отдыхать в ночное время, больше не повторится.

14:30, 29 июля, 2019
Анна Торхова
411
0
#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#Татар-базар\n#шум\n#праздник

 

 

 


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