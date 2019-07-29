В Ижевске определили дома, фасады которых отремонтируют ко Дню оружейника

Восстановят их за внебюджетные средства.

Ижевск. Удмуртия. Фасады домов №190, 198 по улице Пушкинской, а также №46 на улице Лихвинцева отремонтируют ко Дню оружейника. Об этом сообщает пресс-служба города.

К восстановлению дома №190 уже приступили. Дом №198 является объектом культурного наследия, поэтому на его реставрацию необходим проект, над которым в настоящее время работают.

Отметим, весь ремонт проведут за счет внебюджетных средств.

Всего в центре Ижевска насчитывается около 40 домов, требующих обновления фасадов, четверть из которых имеют статус объекта культурного наследия. Отремонтировать их смогут, когда будет определен источник финансирования.

По словам главы города Олега Бекмеметьева, бюджетные средства на это тратить не будут, поскольку это многоквартирные дома, и речь может идти только о вложениях инвесторов.

Ранее сообщалось, что в список для реставрации попадут 10-12 зданий.