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Удмуртия 18+: похищение камня булгарской принцессы

15:40, 26 июля, 2019
Марат Газизуллин
Удмуртия 18+: похищение камня булгарской принцессы
15:40, 26 июля, 2019
Марат Газизуллин
359
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#Балезино\n#история\n#Удмуртия\n#археология
Фото: ИА Сусанин
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В прошлом веке в Балезинском районе республики произошла история, напоминающая приключения Индианы Джонса.

Балезино. Удмуртия. Команда проекта «Удмуртия по-взрослому» обнаружила, что в селе Гордино все еще помнят, что когда-то здесь была уникальная для Удмуртии каменная плита. Но пара авантюристов от археологии сумела вывезти надгробье с самой древней надписью, найденной в республике. Интересно, что выполнена она арабскими буквами.

Как оказалось - это типичный камень, известный по захоронениям Волжской Булгарии. Очутился он здесь около 1323 года, когда любящий отец похоронил свою дочь. Кем он был: военачальником, торговцем или чиновником – не установлено. Но теперь известно, что это самый северный памятник Волжской Булгарии. И самая северная надпись, выполненная арабским шрифтом, в 14 веке в России.

Увидеть древнейший письменный памятник Удмуртии ижевчане смогут уже в 2020 году. К 120-летию одного из героев этой уникальной истории, археолога Алексея Смирнова, в Национальном музее планируется выставка. В этой экспозиции наряду с другими предметами, найденными ученым в Удмуртии, будет представлен «камень принцессы» - надгробный памятник из Гордино.

Археолог Смирнов и камень принцессы

Версий появления в Гордино булгарского памятника две. Первая говорит о том, что в Гурья-Кала был одним из северных форпостов поволжского государства булгар, и камень мог поставить постоянно живущий в этом месте купец, чиновник, таможенник или охраняющий границу военачальник. Вторая версия говорит о том, что поставить надгробие мог купец, который приехал в Гурья-Калу на торг.

15:40, 26 июля, 2019
Марат Газизуллин
359
0
#Балезино\n#история\n#Удмуртия\n#археология

 

 

 


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