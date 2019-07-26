Удмуртия 18+: похищение камня булгарской принцессы

В прошлом веке в Балезинском районе республики произошла история, напоминающая приключения Индианы Джонса.
Балезино. Удмуртия. Команда проекта «Удмуртия по-взрослому» обнаружила, что в селе Гордино все еще помнят, что когда-то здесь была уникальная для Удмуртии каменная плита. Но пара авантюристов от археологии сумела вывезти надгробье с самой древней надписью, найденной в республике. Интересно, что выполнена она арабскими буквами.
Как оказалось - это типичный камень, известный по захоронениям Волжской Булгарии. Очутился он здесь около 1323 года, когда любящий отец похоронил свою дочь. Кем он был: военачальником, торговцем или чиновником – не установлено. Но теперь известно, что это самый северный памятник Волжской Булгарии. И самая северная надпись, выполненная арабским шрифтом, в 14 веке в России.
Увидеть древнейший письменный памятник Удмуртии ижевчане смогут уже в 2020 году. К 120-летию одного из героев этой уникальной истории, археолога Алексея Смирнова, в Национальном музее планируется выставка. В этой экспозиции наряду с другими предметами, найденными ученым в Удмуртии, будет представлен «камень принцессы» - надгробный памятник из Гордино.
Археолог Смирнов и камень принцессы
Версий появления в Гордино булгарского памятника две. Первая говорит о том, что в Гурья-Кала был одним из северных форпостов поволжского государства булгар, и камень мог поставить постоянно живущий в этом месте купец, чиновник, таможенник или охраняющий границу военачальник. Вторая версия говорит о том, что поставить надгробие мог купец, который приехал в Гурья-Калу на торг.