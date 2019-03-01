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Удмуртия в минуту: итоги недели

18:35, 01 марта, 2019
18:35, 01 марта, 2019
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#экономика\n#Ижевск\n#Воткинск\n#цирк\n#погода\n#животные\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Пятница – время подводить информационные итоги минувших пяти дней. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей последней рабочей недели февраля.

Удмуртия в минуту: итоги недели

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-01.


Цирковой мишка:

В четверг  жителей Ижевска взбудоражил гуляющий недалеко от железнодорожного вокзала города медведь. Горожане предположили, что это рано проснувшийся шатун. Позже выяснилось, что это цирковой медведь, сбежавший от дрессировщиков

Не ТОСЭР:

На этой неделе стало известно, что Воткинск не получит статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Город не попал в список, подписанный председателем правительства Дмитрием Медведевым. Однако власти страны продолжат политику по поддержке занятости и развитию активности в моногородах.

Получили разрешение:

С 27 февраля этого года аэропорт Ижевска имеет право принимать Airbus трёх модификаций. Соответствующее разрешение аэровокзалу было выдано Росавиацией. Частота полетов будет зависеть от модификации и веса воздушного судна.

То снежно, то холодно:

Грядущие выходные в Удмуртии будут снежными. При этом в субботу в республике будет тепло, а в воскресенье, 3 марта, в регион придёт похолодание. В ночь на понедельник ожидается до -16, -20 градусов по Цельсию. Затем синоптики обещают потепление.

18:35, 01 марта, 2019
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#экономика\n#Ижевск\n#Воткинск\n#цирк\n#погода\n#животные\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня

 

 

 


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