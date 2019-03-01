Похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

В ночь на 3 марта столбики термометров опустятся до -8..-13 градусов по Цельсию, днём -6..-11.

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье в Удмуртии похолодает. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, в ночь на 3 марта температура опустится до -8..-13 градусов по Цельсию, днём -6..-11.

В субботу, 2 марта, в республике ожидается продолжительный снег. Будет тепло, днём -1..-3 градусов.

В ночь на понедельник столбики термометров опустится до -11..-16, местами до -20. Днем 4 марта – -5..-10 градусов. Затем синоптики обещают потепление.