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Похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

12:13, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
12:13, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
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В ночь на 3 марта столбики термометров опустятся до -8..-13 градусов по Цельсию, днём -6..-11.

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье в Удмуртии похолодает. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, в ночь на 3 марта температура опустится до -8..-13 градусов по Цельсию, днём -6..-11.

В субботу, 2 марта, в республике ожидается продолжительный снег. Будет тепло, днём -1..-3 градусов.

В ночь на понедельник столбики термометров опустится до -11..-16, местами до -20. Днем 4 марта – -5..-10 градусов. Затем синоптики обещают потепление.

12:13, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
149
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


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