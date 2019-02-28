Соответствующее разрешение было выдано Росавиацией. Документ начинает действовать с 27 февраля этого года.

Ижевск. Удмуртия. В аэропорт Ижевска сможет летать Airbus трех модификаций. Соответствующее разрешение аэровокзалу было выдано Росавиацией. Документ начинает действовать с 27 февраля этого года.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников. В документах речь идет о самолетах A-319, A-320 и A-321.

Частота полетов будет зависеть от модификации и веса судна.

«Теперь в Ижевск могут летать А320 и модификации», - написал Александр Синельников у себя на странице.