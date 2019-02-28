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В аэропорт Ижевска сможет летать Airbus трех модификаций

18:20, 28 февраля, 2019
Георгий Поветкин
18:20, 28 февраля, 2019
Георгий Поветкин
453
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт
Фото: Аэрофлот
453
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Соответствующее разрешение было выдано Росавиацией. Документ начинает действовать с 27 февраля этого года.

Ижевск. Удмуртия.  В аэропорт Ижевска сможет летать Airbus трех модификаций. Соответствующее разрешение аэровокзалу было выдано Росавиацией. Документ начинает действовать с 27 февраля этого года.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников. В документах речь идет о самолетах A-319, A-320 и A-321.

Частота полетов будет зависеть от модификации и веса судна.

«Теперь в Ижевск могут летать А320 и модификации», - написал Александр Синельников у себя на странице.

18:20, 28 февраля, 2019
Георгий Поветкин
453
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт

 

 

 


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