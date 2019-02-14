Рука помощи: жители Ижевска смогут принести вещи для детей из реабилитационного центра

В пунктах принимают одежду и обувь.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала благотворительная акция «Протяни руку помощи». Как сообщает пресс-служба города, жители смогут принести вещи для ребят из реабилитационного центра.
Принимаются: обувь размером 34-38 и одежда размером 34-42.
Пункты:
- клуб по месту жительства «Ника» - улица Карла Маркса, 263;
- клуб по месту жительства «Карьера» - улица Карла Маркса, 432;
- клуб по месту жительства «Старт» - улица 50 лет ВЛКСМ,15;
- административный корпус Центра «ПерспективаПро» - улица Кирова, 119.