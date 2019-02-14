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Рука помощи: жители Ижевска смогут принести вещи для детей из реабилитационного центра

08:30, 14 февраля, 2019
Анна Торхова
08:30, 14 февраля, 2019
Анна Торхова
152
0
#дети\n#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#одежда\n#благотворительность
Фото: torange.biz
152
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В пунктах принимают одежду и обувь.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала благотворительная акция «Протяни руку помощи». Как сообщает пресс-служба города, жители смогут принести вещи для ребят из реабилитационного центра.

Принимаются: обувь размером 34-38 и одежда размером 34-42.

Пункты:

- клуб по месту жительства «Ника» - улица Карла Маркса, 263;

- клуб по месту жительства «Карьера» - улица Карла Маркса, 432;

- клуб по месту жительства «Старт» - улица 50 лет ВЛКСМ,15;

- административный корпус Центра «ПерспективаПро» - улица Кирова, 119.

08:30, 14 февраля, 2019
Анна Торхова
152
0
#дети\n#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#одежда\n#благотворительность

 

 

 


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