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Настоящие бабушки из Бураново ищут деньги на строительство в селе приюта для стариков

12:30, 31 января, 2019
12:30, 31 января, 2019
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#Бураново\n#Удмуртия\n#пожилые\n#деньги\n#благотворительность\n#финансы и деньги\n#приют
Фото: nachinanie.ru
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Он возводится рядом с храмом, который появился благодаря фольклорному коллективу в 2015 году.

Ижевск. Удмуртия. Настоящие бабушки из Бураново ищут деньги, чтобы достроить в селе «Бабушкин домик» - приют для одиноких пожилых людей. Он возводится рядом с храмом, который появился благодаря фольклорному коллективу в 2015 году.

Бабушки из Бураново строят приют для стариков.

Поддержите бабушек: http://www.nachinanie.ru/Project/Index/76715 Каждый может внести свою лепту в доброе начинание бабушек. Зайдите по ссылке и поддержите проект.

«У нас больница рядом, поэтому за ними [пожилыми людьми] и уход будет. Но у нас денег не хватает, поставили баню и фундамент, и деньги кончились, а зарабатывать мы столько уже не можем. По ближним городам ездим, по Удмуртии, деньги очень тяжело собираются. Мы же стареем, нам половине уже перевалило за 80 лет», - рассказала участница фольклорного коллектива Галина Конева.

Как сообщается на сайте платформы «Начинание», которая представляет собой сервис коллективного финансирования социальных инициатив, на строительство необходимо еще 940 тыс. рублей. Средства планируют потратить на пеноблоки, плиты и цемент. По проекту здание будет двухэтажным.

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Напомним, что в 2012 году фольклорный коллектив из Бураново выступил на конкурсе Евровидение в Баку и занял второе место. На заработанные деньги бабушки смогли построить в своем селе храм Святой Троицы.

12:30, 31 января, 2019
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#Бураново\n#Удмуртия\n#пожилые\n#деньги\n#благотворительность\n#финансы и деньги\n#приют

 

 

 


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