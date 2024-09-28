Для пожилых жителей Удмуртии 1 октября организуют бесплатную юридическую консультацию

Пожилые жители смогут получить квалифицированную помощь юристов по многоканальному номеру телефона: 8 (800) 301-84-41 (звонок бесплатный).

Специалисты проконсультируют заявителей по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсий, предоставления государственной социальной помощи и мер социальной поддержки, установления льгот отдельным категориям граждан, осуществления социальных выплат, пособий и компенсаций ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проведения медико-социальной экспертизы, установления инвалидности, реабилитации инвалидов.