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Для пожилых жителей Удмуртии 1 октября организуют бесплатную юридическую консультацию

15:03, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Для пожилых жителей Удмуртии 1 октября организуют бесплатную юридическую консультацию
15:03, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
55
0
#День пожилого человека\n#пожилые\n#пенсионеры\n#помощь пенсионерам
Фото: ИА "Сусанин"
55
0

Юристы окажут помощь по горячей телефонной линии (18+) с 10:00 до 13:00.

Пожилые жители смогут получить квалифицированную помощь юристов по многоканальному номеру телефона: 8 (800) 301-84-41 (звонок бесплатный).

Специалисты проконсультируют заявителей по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсий, предоставления государственной социальной помощи и мер социальной поддержки, установления льгот отдельным категориям граждан, осуществления социальных выплат, пособий и компенсаций ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проведения медико-социальной экспертизы, установления инвалидности, реабилитации инвалидов.

15:03, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
55
0
#День пожилого человека\n#пожилые\n#пенсионеры\n#помощь пенсионерам