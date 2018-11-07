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В Ижевске пройдет панихида по погибшим при обрушении части жилого дома на Удмуртской

12:10, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
12:10, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
142
0
#Ижевск\n#церковь\n#Удмуртия
Фото: udmeparhia.ru
142
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Также в Михаило-Архангельском кафедральном соборе проведут молебен о здравии всех пострадавших.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в пятницу, 9 ноября, пройдет панихида по погибшим при обрушении части жилого дома на улице Удмуртской. Также в Михаило-Архангельском кафедральном соборе проведут молебен о здравии всех пострадавших

Богослужение начнется в 12:00, его возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Напомним, что 9 ноября 2017 года в одной из квартир дома 261 по улице Удмуртской произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушилась часть углового подъезда. Под завалами погибли 7 человек, в том числе 2 ребенка.

Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября

Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в котор...

12:10, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
142
0
#Ижевск\n#церковь\n#Удмуртия

 

 

 


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