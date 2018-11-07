В Ижевске пройдет панихида по погибшим при обрушении части жилого дома на Удмуртской

Также в Михаило-Архангельском кафедральном соборе проведут молебен о здравии всех пострадавших.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в пятницу, 9 ноября, пройдет панихида по погибшим при обрушении части жилого дома на улице Удмуртской. Также в Михаило-Архангельском кафедральном соборе проведут молебен о здравии всех пострадавших

Богослужение начнется в 12:00, его возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Напомним, что 9 ноября 2017 года в одной из квартир дома 261 по улице Удмуртской произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушилась часть углового подъезда. Под завалами погибли 7 человек, в том числе 2 ребенка.