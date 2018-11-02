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Запрет на продажу вейпов детям вступил в силу в Удмуртии

12:21, 02 ноября, 2018
Ксения Чернова
12:21, 02 ноября, 2018
Ксения Чернова
591
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия
Фото: Edwards AFB
591
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Закон приняли в сентябре на сессии республиканского Госсовета.

Ижевск. Удмуртия. Запрет на продажу электронных сигарет детям вступил в силу в Удмуртии. Согласно сообщению пресс-службы Ижевска, с 1 ноября в республике нельзя продавать вейпы и жидкости для них детям до 18 лет.

Региональный закон «Об ограничении продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкости для них <…>» устанавливает ответственность для продавцов. Штраф для физических лиц составит от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц – от 5 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Закон приняли в сентябре 2018 года на сессии Госсовета Удмуртской Республики сразу в двух чтениях.

«Актуальность принятия этого закона в том, что Всемирная организация здравоохранения считает, что сегодня распространение электронных систем приняло масштаб эпидемии», - отметила председатель постоянной комиссии по здравоохранению Надежда Михайлова.

По ее словам, эксперты уже доказали, что в состав жидкостей для заправки так называемых вейпов входят токсичные вещества и никотин, что отрицательно влияет на здоровье несовершеннолетних.

Свободное парение

О том, что такое вейпиг, когда он появился в Удмуртии и насколько вредно курить электронные сигареты


12:21, 02 ноября, 2018
Ксения Чернова
591
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия

 

 

 


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