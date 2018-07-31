Обзор самых интересных новостей последнего дня июля.
Ижевск. Удмуртия. Июль подходит к концу в Удмуртии. Последний день второго месяца лета корреспонденты информагентства «Сусанин» завершают традиционным обзором самых интересных новостей дня.
Удмуртия в минуту: повышение стоимость проезда в Можге и обновление авиапарка
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Повышение стоимости:
Стоимость проезда в Можге всё-таки повысится. Однако не до 27 рублей, как сообщалось ранее, а до 23 рублей при наличном расчете. При оплате транспортной картой билет обойдется на 2 рубля дешевле.
Награда:
Следователя, который вел дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, наградят. Роман Мухачев получит медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Напомним, Соловьева обвинили в получении взяток.
Новые самолеты:
Авиакомпания «Ижавиа» в течение года намерена обновить свой парк. В столице Удмуртии появятся 4 новых судна. Руководство авиакомпании выбирает между «Боингами» и «Аэробусами».
Угрожал взрывом:
Житель Глазова пообещал взорвать себя. Инцидент произошел днем во вторник, 31 июля. На место прибыла полиция. Стражи порядка задержали злоумышленника, который оказался пьян. По факту случившегося проводят проверку.
О погоде:
Начало августа на территории Удмуртии будет жарким. Температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатических норм. Столбики термометров поднимется до +29 градусов в тени.