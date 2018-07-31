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Удмуртия в минуту: повышение стоимость проезда в Можге и обновление авиапарка

18:00, 31 июля, 2018
18:00, 31 июля, 2018
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#Ижевск\n#Глазов\n#Можга\n#транспорт\n#погода\n#тарифы и цены\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей последнего дня июля.

Ижевск. Удмуртия. Июль подходит к концу в Удмуртии. Последний день второго месяца лета корреспонденты информагентства «Сусанин» завершают традиционным обзором самых интересных новостей дня.

Удмуртия в минуту: повышение стоимость проезда в Можге и обновление авиапарка

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Повышение стоимости:

Стоимость проезда в Можге всё-таки повысится. Однако не до 27 рублей, как сообщалось ранее, а до 23 рублей при наличном расчете. При оплате транспортной картой билет обойдется на 2 рубля дешевле.

Награда:

Следователя, который вел дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, наградят. Роман Мухачев получит медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Напомним, Соловьева обвинили в получении взяток.

Новые самолеты:

Авиакомпания «Ижавиа» в течение года намерена обновить свой парк. В столице Удмуртии появятся 4 новых судна. Руководство авиакомпании выбирает между «Боингами» и «Аэробусами».

Угрожал взрывом:

Житель Глазова пообещал взорвать себя. Инцидент произошел днем во вторник, 31 июля. На место прибыла полиция. Стражи порядка задержали злоумышленника, который оказался пьян. По факту случившегося проводят проверку.

О погоде:

Начало августа на территории Удмуртии будет жарким. Температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатических норм. Столбики термометров поднимется до +29 градусов в тени.

18:00, 31 июля, 2018
145
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#Ижевск\n#Глазов\n#Можга\n#транспорт\n#погода\n#тарифы и цены\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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