Удмуртия в минуту: повышение стоимость проезда в Можге и обновление авиапарка

Обзор самых интересных новостей последнего дня июля.

Ижевск. Удмуртия. Июль подходит к концу в Удмуртии. Последний день второго месяца лета корреспонденты информагентства «Сусанин» завершают традиционным обзором самых интересных новостей дня.

Повышение стоимости:

Стоимость проезда в Можге всё-таки повысится. Однако не до 27 рублей, как сообщалось ранее, а до 23 рублей при наличном расчете. При оплате транспортной картой билет обойдется на 2 рубля дешевле.

Награда:

Следователя, который вел дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, наградят. Роман Мухачев получит медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Напомним, Соловьева обвинили в получении взяток.

Новые самолеты:

Авиакомпания «Ижавиа» в течение года намерена обновить свой парк. В столице Удмуртии появятся 4 новых судна. Руководство авиакомпании выбирает между «Боингами» и «Аэробусами».

Угрожал взрывом:

Житель Глазова пообещал взорвать себя. Инцидент произошел днем во вторник, 31 июля. На место прибыла полиция. Стражи порядка задержали злоумышленника, который оказался пьян. По факту случившегося проводят проверку.

О погоде:

Начало августа на территории Удмуртии будет жарким. Температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатических норм. Столбики термометров поднимется до +29 градусов в тени.