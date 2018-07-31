Подписан указ о награждении следователя, ведущего дело бывшего главы Удмуртии

Роман Мухачев получит медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ижевск. Удмуртия. Следователя Романа Мухачева, который вел дело экс-главы Удмуртской Республики Александра Соловьева, наградят. Ему вручат медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Напомним, что Александр Соловьев обвиняется в получении взятки в 139 млн рублей от организаций, которые строили мосты через реки Кама и Буй. Также Соловьев получил долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.