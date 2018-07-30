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Утонувший кадет из Удмуртии, карта заказных убийств и особый гонорар Брэда Питта: что произошло минувшей ночью

08:10, 30 июля, 2018
08:10, 30 июля, 2018
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#дети\n#шоу-бизнес\n#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Можга\n#Самарская область\n#бензин\n#тарифы и цены\n#кино\n#Удмуртия\n#происшествие\n#убийство\n#Картина дня
Фото: ПСС Самарской области
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Обзор событий, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Июль неумолимо подходит к концу. Понедельник, 30 июля, корреспонденты информагентства «Сусанин» начинают с традиционного обзора событий, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Утонувший подросток:

На реке Сок в Самарской области утонул подросток из Удмуртии. Трагедия произошла в поселке Красный Яр утром в воскресенье, 29 июля, сообщает пресс-служба региональной ПСС.

«По заявлению очевидцев на реке Сок утонул подросток 2001 года рождения. Как сообщил заявитель, погибший учился в Удмуртском кадетском корпусе. Команда возвращалась с соревнований в Ульяновске», - говорится в сообщении.

Спустя почти три часа тело кадета нашли в 15 метрах от берега.

«Отцовский патруль»:

В Удмуртии стартовала акция «Отцовский патруль». По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, волонтеры уже посетили пляжи Можги и Ягана (Малопургинский район) для оценки соблюдения безопасности и оснащенности.

Кроме того, в Можге мужчины осмотрели железнодорожный переезд, разделяющий город.

«Акция «Отцовский патруль» <…> включает в себя мониторинг объектов, представляющих потенциальную опасность для детей», - отмечают в спасательном ведомстве.

Карта заказных убийств:

В Санкт-Петербурге создали интерактивную карту заказных убийств «лихих 90-х». Как пишет Life, проект реализовал бывший бильд-редактор газеты «Деловой Петербург» Андрей Дорожный.

На карте указаны места, где в период с 1992 по 2005 год убивали бизнесменов. Как правило, в них стреляли, но известны случаи нападения с ножом или отравления. Отмечается, что при создании карты не учитывались убийства криминальных авторитетов и политиков.


Топливный рейтинг:

Аналитики американского издания Bloomberg составили список стран, в которых литр бензина обходится автомобилистам дешевле всего. Об этом пишет Ура.ру.

Как следует из данных рейтинга, самый доступный бензин в Венесуэле: литр марки АИ-95 обойдется автовладельцу примерно в 1 американский цент (около 60 копеек). На втором месте в списке идет Иран (28 центов за литр). В Нигерии литр бензина будет стоить чуть дороже — 41 цент. Почти столько же — в Египте (43 цента). Замыкает топ-10 Россия. Здесь 95-й бензин в среднем стоит 72 цента (45,17 рубля).

Особый гонорар:

За роль в «Дэдпуле 2» знаменитый актер Брэд Питт получил всего лишь чашку кофе. Как пишет Фонтанка, об этом исполнитель главной роли Райан Рейнольдс заявил в интервью Entertainment Tonight.

Персонаж Питта, союзник главного героя, появляется в боевике лишь однажды – на несколько секунд. По словам создателей ленты, 41-летний актёр сразу заявил, что без разговоров присоединится к команде, если Райан Рейнольдс лично принесет ему чашку кофе.

№Мне сказали, что он хочет только кофе, и я спросил: «В смысле сеть кофеен или одну чашку кофе?». И мне сказали, что одну чашку кофе. Это был его способ сказать: «Я сделаю это просто так», — рассказал Рейнольдс.

08:10, 30 июля, 2018
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#дети\n#шоу-бизнес\n#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Можга\n#Самарская область\n#бензин\n#тарифы и цены\n#кино\n#Удмуртия\n#происшествие\n#убийство\n#Картина дня

 

 

 


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