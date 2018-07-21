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В Удмуртии выберут «Мисс добровольчество-2019»

14:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
14:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#красота\n#конкурс красоты\n#девушки
Фото: vk.com/miss_dobrovolchestvo
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В конкурсе могут принять участие девушки, проработавшие волонтером не менее 1 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал прием заявок на конкурс «Мисс добровольчество-2019». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

В конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 16 до 27 лет, которые имеют стаж волонтерской работы не менее 1 года.

Для участия необходимо до 30 ноября заполнить анкету на официальном сайте конкурса или в группе Вконтакте. С 1 декабря 2018 года по 1 января 2019 года девушкам нужно прислать видеовизитки.

По результатам кастинга жюри отберут 11 участниц. Финал состоится 10 марта в Удмуртской государственной филармонии.

14:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
134
0
#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#красота\n#конкурс красоты\n#девушки

 

 

 


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