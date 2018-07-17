Видеообзор самых интересных событий дня.

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 17 июля, подходит к концу, и «Сусанин» традиционно подводит итоги дня.

Удмуртия в минуту: утилизация боеприпасов в Пугачево и священник-байкер Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Утилизация снарядов в Пугачево

В селе Пугачево Малопургинского района приостановили работы по утилизации снарядов. Директор фирмы, которая занималась уборкой территории бывшего арсенала, уволился. Очистку объекта могут продолжить военные, которые держат его под охраной.

Отключение воды

28 домов в Ижевске остались без холодной воды. «Ижводоканал» проводит ремонт трубопроводов. Водоснабжение восстановят после окончания работ.

Фан-зона

Более 200 тыс. человек побывали на фан-зоне Ижевска во время чемпионата мира по футболу. За месяц на большом экране в парке Кирова показали более 130 часов спортивных трансляций из всех городов-участников мундиаль.

Погода

Дожди ожидаются в Удмуртии в середине недели. Также возможны грозы и сильный ветер. Однако к выходным синоптики обещают, что погода наладится. Будет сухо и тепло.

Священник-байкер

Байкер отец Иоанн из Челябинска посетит Воткинск. Он проедет через Удмуртию в рамках мотопробега «Путями Твоими». Всего в маршруте священника 12 городов России.