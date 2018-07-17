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Священник-байкер проедет через Удмуртию в рамках мотопробега «Путями Твоими»

16:30, 17 июля, 2018
Дарья Снидкова
16:30, 17 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#Воткинск\n#Православие\n#религия\n#Удмуртия
Фото: vk.com (Иоанн Карабидович)
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Отцу Иоанну придется преодолеть около 7500 км.

Челябинск. Байкер отец Иоанн из Челябинска в рамках мотопробега «Путями Твоими» посетит Воткинск. Всего в маршрутном списке священника 12 городов. Об этом говорится в группе «Православные мотоциклисты» в соцсети Вконтакте.

Мотопробег стартовал от храма Александра Невского на Алом Поле в Челябинске в ночь с 15 на 16 июля. Священник-байкер проедет по пути Челябинск — Воронеж — Севастополь — Симферополь — Белгород — Старый Оскол — Задонск — Москва — Владимир — Киров — Воткинск — Екатеринбург — Челябинск.

Всего отцу предстоит преодолеть 7500 км за две недели.

Цель мотопробега - привлечь внимание населения к проблемам духовенства глубинки. Байкеры хотят снять документальный фильм о самом приключении и о нуждах православных приходов отдаленных мест.

«Во время мотопробега планируется посещение действующих православных храмов по маршруту, сослужение Литургий, посещение разрушенных в годы лихолетья православных храмов и служение молебнов», - пишут организаторы в группе «Поп на мото».

В каждом крупном городе путешественника встретят другие представители православного духовенства. Желающие смогут на время присоединиться к мотопробегу.

Отец Иоанн - в миру Иван Карабидович - подсчитал, что стоимость такого путешествия составит 200 тыс. рублей.

16:30, 17 июля, 2018
Дарья Снидкова
242
0
#Воткинск\n#Православие\n#религия\n#Удмуртия

 

 

 


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