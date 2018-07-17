В Ижевске отключили холодную воду в 28 домах

Подачу возобновят после того, как закончатся работы на сетях водопровода.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во вторник, 17 июля отключили холодную воду в 28 домах. Об этом сообщила пресс-служба «Ижводоканала».

Снабжение прекратилось в 9:00, начнется «в момент окончания работ».

Без холодной воды придется обходиться жителям домов по следующим адресам:

- улица Красная, 44, 42, 35, 25, 18, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 19, 19-а, 19-б, 19-в, 21-б;

- переулок Ястребовский, 8, 9-а;

- улица Речная, 26;

- улица Бригадная, 17, 15-а, 13, 6-а;

- улица Карла Маркса, 55-а, 57;

- улица Сабурова, 53;

- улица Ворошилова, 79, 51.