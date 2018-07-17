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Более 200 тыс человек посетили фан-зону Ижевска за время чемпионата мира по футболу

11:24, 17 июля, 2018
Георгий Поветкин
11:24, 17 июля, 2018
Георгий Поветкин
591
0
#спорт\n#досуг\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#фестивали\n#праздники\n#досуг в Ижевске
Фото: ИА "Сусанин"
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За месяц на большом экране в парке Кирова показали 130 часов спортивных трансляций.

Ижевск. Удмуртия. Более 200 тыс. человек посетили фан-зону Ижевска за время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля. За месяц на большом экране в парке Кирова показали более 130 часов спортивных трансляций из всех городов-участников большого праздника спорта.

«После всех трансляций мы проводили мониторинг социальных сетей и СМИ, и очень отрадно, что большинство отзывов о нашей работе положительны. Ижевчане оценили и атмосферу Фан-зоны, и работу персонала, и чистоту. На замечания мы старались и будем стараться реагировать оперативно. Спасибо всем за прекрасное начало! Ждем вас на новые проекты на фан-зоне» - рассказал генеральный директор «Летнего сада имени Горького» Сергей Буторин.

По завершению чемпионата мира в фан-зоне стартует более 10 уникальных и интересных проектов. Это кинофестиваль уличного кино, кинотеатр под открытым небом, фестиваль Кубыз и социальный проект #НаРавных для людей с ограниченными возможностями.

Также в фан-зоне пройдет несколько концертов и дискотек для активной молодежи. Открытые тренировки от фитнесс-центров города и спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. А также традиционные городские праздники «Читай, Ижевск!» и «Рыжий фестиваль».

«Фан-зона - это не просто место для просмотра матчей исторического для России чемпионата, но здесь удалось создать новую точку роста и общения для наших горожан! Проект Фан-зоны создавался максимально осознанно, с грандиозными целями его дальнейшего развития и прекрасных проектов по завершению игр!» - дал свою оценку проекту замглавы администрации Ижевска по социально политике Дмитрий Чистяков.

Точные даты и информацию о мероприятиях вы можете узнать на сайте ижпарк.рф и в группе Парки Ижевска Вконтакте.

Дебютный матч в фан зоне Ижевска

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-15.

11:24, 17 июля, 2018
Георгий Поветкин
591
0
#спорт\n#досуг\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#фестивали\n#праздники\n#досуг в Ижевске

 

 

 


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