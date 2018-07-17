В выходные дни прогнозируется преимущественно сухая, теплая и ветреная погода.

Ижевск. Удмуртия. Середина недели в Удмуртии будет дождливой. В выходные дни прогнозируется преимущественно сухая, теплая и ветреная погода, сообщили в пресс-службе Удмуртского Гидрометцентра.

Велика вероятность гроз, кратковременных, но обильных дождей. 19 июля местами по республике прогнозируются сильные дожди. Будет ветрено», - говорится в сообщении.

Ночью в ближайшие дни ожидается 14-19 градусов по Цельсию. Днем температура спадет до 22-27 градусов, 19 июля до 19-24 градусов.