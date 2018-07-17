В Пугачево приостановили работы по утилизации боеприпасов

Директор компании «НПФ Специальные технологии», которая отвечала за очистку территории бывшего арсенала, уволился.

Малая Пурга. Удмуртия. Работы по утилизации боеприпасов в селе Пугачево в Удмуртии приостановили. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе администрации Малопургинского района.

Директор компании «НПФ Специальные технологии», которая отвечала за работы на территории бывшего арсенала, Сергей Михальчук уволился. По всей видимости, эта фирма очисткой больше заниматься не будет. При этом ранее сообщалось, что на военном объекте остается порядка 2 млн взрывоопасных предметов. Возможно, работы продолжат военные, которые сегодня охраняют объект, но как отметили в пресс-службе, пока никакой конкретной информации нет.

«Сейчас у нас идет работа по передаче земли в муниципальную собственность и процедура согласования границ. И вот после этого уже должны быть реальные сроки передачи земли под жилыми домами и соцобъектами под муниципальную собственность», - сказали в пресс-службе.

Напомним, что местные жители пожаловались на невыплату зарплат в организации, которая занимаются утилизацией боеприпасов. После этого началась проверка.

Первые взрывы прогремели в Пугачево в 2011 году. Тогда снаряды разлетелись на площади в 400 га. Территорию частично очистили от опасных предметов. Однако в мае 2015 года из-за возгорания травы сдетонировали ранее не обнаруженные снаряды. 16 мае 2018 года история повторилась. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей военного городка и вводить режим ЧС. С огнем боролись три вертолёта и самолет. Пожар удалось ликвидировать 22 мая. Однако детонация снарядов какое-то время еще продолжалась.