play
pause
  • $ 62.26 ↓
  • € 72.8 ↑

В Пугачево приостановили работы по утилизации боеприпасов

14:39, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
14:39, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
794
0
#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#взрывы\n#пожар
Фото: susanin.news
794
0

Директор компании «НПФ Специальные технологии», которая отвечала за очистку территории бывшего арсенала, уволился.

Малая Пурга. Удмуртия. Работы по утилизации боеприпасов в селе Пугачево в Удмуртии приостановили. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе администрации Малопургинского района.

Директор компании «НПФ Специальные технологии», которая отвечала за работы на территории бывшего арсенала, Сергей Михальчук уволился. По всей видимости, эта фирма очисткой больше заниматься не будет. При этом ранее сообщалось, что на военном объекте остается порядка 2 млн взрывоопасных предметов. Возможно, работы продолжат военные, которые сегодня охраняют объект, но как отметили в пресс-службе, пока никакой конкретной информации нет.

«Сейчас у нас идет работа по передаче земли в муниципальную собственность и процедура согласования границ. И вот после этого уже должны быть реальные сроки передачи земли под жилыми домами и соцобъектами под муниципальную собственность», - сказали в пресс-службе.

Напомним, что местные жители пожаловались на невыплату зарплат в организации, которая занимаются утилизацией боеприпасов. После этого началась проверка.

Первые взрывы прогремели в Пугачево в 2011 году. Тогда снаряды разлетелись на площади в 400 га. Территорию частично очистили от опасных предметов. Однако в мае 2015 года из-за возгорания травы сдетонировали ранее не обнаруженные снаряды. 16 мае 2018 года история повторилась. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей военного городка и вводить режим ЧС. С огнем боролись три вертолёта и самолет. Пожар удалось ликвидировать 22 мая. Однако детонация снарядов какое-то время еще продолжалась. 

14:39, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
794
0
#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#взрывы\n#пожар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10190

Удмуртию засыпал крупный град

7550
14:00, 10 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

6713
14:13, 12 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

6514
11:31, 13 июля, 2018

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

5910
08:30, 13 июля, 2018

Преподавателя МГУ подозревают в хищении 39 млн рублей

18:20, 10 июля, 2018
2257

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

2014
16:22, 13 июля, 2018

Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

1967
14:44, 12 июля, 2018

В Орле неизвестные похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива»

1958
13:37, 11 июля, 2018

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

1936
14:30, 14 июля, 2018

В Таиланде из затопленной пещеры спасли всех детей

15:45, 10 июля, 2018
2007

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

1968
13:53, 13 июля, 2018

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

1945
18:35, 13 июля, 2018

В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

1933
13:50, 12 июля, 2018

Власти Германии увеличат выплаты пережившим холокост

1891
19:31, 11 июля, 2018

Мультимедиа

Конференция по развитию производственных систем «КОМОС ГРУПП»

Удмуртия в минуту: первый электробус и опасность обрушения перекрестков в Ижевске

16 июля, 2018

Электробус

16 июля, 2018