Обзор самых интересных новостей от ИА «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях минувших пяти дней.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Семь рек:
В понедельник «Сусанин» рассказал, что спасатели назвали безопасные для сплава реки. В их число вошли, например, Иж и Чепца. Водные участки были выбраны в рамках регионального туристического проекта «7 рек».
Летний град:
Во вторник Удмуртию засыпал крупный град. Жители республики поделились фото и видео в социальных сетях. Интернет-пользователи рассказали, что град побил посадки и повредил автомобили.
Малая доля:
В среду, 11 июля, стало известно, что Дмитрий Генералов купил 1% торгового дома «Сделано в Удмуртии». Остальная часть уставного капитала дома принадлежит Корпорации развития Удмуртии, гендиректором которой является Генералов.
Проверка УФАС:
В четверг в антимонопольной службе рассказали, что проверка сообщения о строительстве фан-зоны в Ижевске без торгов продлится до конца августа. Решение о наличии или отсутствии нарушения будет вынесено после анализа всех материалов.
О погоде:
В выходные в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом в республике будет жарче, чем в предыдущие дни. В воскресенье, 15 июля, столбики термометров поднимутся до плюс тридцати градусов.