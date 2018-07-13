Удмуртия в минуту: главные новости недели

Обзор самых интересных новостей от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях минувших пяти дней.

Семь рек:

В понедельник «Сусанин» рассказал, что спасатели назвали безопасные для сплава реки. В их число вошли, например, Иж и Чепца. Водные участки были выбраны в рамках регионального туристического проекта «7 рек».

Летний град:

Во вторник Удмуртию засыпал крупный град. Жители республики поделились фото и видео в социальных сетях. Интернет-пользователи рассказали, что град побил посадки и повредил автомобили.

Малая доля:

В среду, 11 июля, стало известно, что Дмитрий Генералов купил 1% торгового дома «Сделано в Удмуртии». Остальная часть уставного капитала дома принадлежит Корпорации развития Удмуртии, гендиректором которой является Генералов.

Проверка УФАС:

В четверг в антимонопольной службе рассказали, что проверка сообщения о строительстве фан-зоны в Ижевске без торгов продлится до конца августа. Решение о наличии или отсутствии нарушения будет вынесено после анализа всех материалов.

О погоде:

В выходные в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом в республике будет жарче, чем в предыдущие дни. В воскресенье, 15 июля, столбики термометров поднимутся до плюс тридцати градусов.