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Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 13 июля, 2018
18:00, 13 июля, 2018
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#отдых\n#туризм\n#ФАС\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#лето\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Семь рек:

В понедельник «Сусанин» рассказал, что спасатели назвали безопасные для сплава реки. В их число вошли, например, Иж и Чепца. Водные участки были выбраны в рамках регионального туристического проекта «7 рек».

Летний град:

Во вторник Удмуртию засыпал крупный град. Жители республики поделились фото и видео в социальных сетях. Интернет-пользователи рассказали, что град побил посадки и повредил автомобили.

Малая доля:

В среду, 11 июля, стало известно, что Дмитрий Генералов купил 1% торгового дома «Сделано в Удмуртии». Остальная часть уставного капитала дома принадлежит Корпорации развития Удмуртии, гендиректором которой является Генералов.

Проверка УФАС:

В четверг в антимонопольной службе рассказали, что проверка сообщения о строительстве фан-зоны в Ижевске без торгов продлится до конца августа. Решение о наличии или отсутствии нарушения будет вынесено после анализа всех материалов.

О погоде:

В выходные в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом в республике будет жарче, чем в предыдущие дни. В воскресенье, 15 июля, столбики термометров поднимутся до плюс тридцати градусов.

18:00, 13 июля, 2018
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#отдых\n#туризм\n#ФАС\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#лето\n#Картина дня

 

 

 


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