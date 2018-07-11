Дмитрий Генералов купил 1% торгового дома «Сделано в Удмуртии»

99% уставного капитала ТД принадлежит Корпорации развития Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Дмитрий Генералов купил 1% торгового дома (ТД – прим. ред.) «Сделано в Удмуртии». Согласно данным, опубликованным в сервисе Seldon Basis, 99% доли в уставном капитале ТД принадлежит Корпорации развития Удмуртии, гендиректором которой является Генералов.

Изменения в базе датированы 10 июля 2018 года.

Отметим, что среди «дочек» Корпорации значится еще ООО «Н20-ИЖЕВСК», занимающееся торговлей оптом (лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование).

Торговый дом «Сделано в Удмуртии» действует с апреля 2018 года.