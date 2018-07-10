Удмуртию засыпал крупный град

Пользователи соцсетей поделились фотографиями непогоды.
Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии поделились в социальных сетях фотографиями крупного града, который прошел 10 июля в отдельных точках Ижевска и республики.
Отметим, что о непогоде предупреждали синоптики. Также во вторник ожидаются грозы, ливни и усиление ветра.
Instagram post by Оленька * Jul 10, 2018 at 7:51am UTC
9 Likes, 8 Comments - Оленька (@miholenka01) on Instagram
Кому "снега"? Кто заказывал?
5 Likes, 1 Comments - Оленька (@miholenka01) on Instagram: "Кому "снега"? Кто заказывал?"
Небесная канцелярия подсыпала града.
3 Likes, 3 Comments - АЛЕКСЕЙ Best Way VISTA. (@aksl_um) on Instagram: "Небесная канцелярия подсыпала града."
#ижевск #izhevsk #град
1 отметок "Нравится", 1 комментариев - Александр (@e46_amorulev) в Instagram: "#ижевск #izhevsk #град"
Instagram post by Константин Невоструев * Jul 10, 2018 at 8:03am UTC
7 Likes, 7 Comments - Константин Невоструев (@knevostruev) on Instagram