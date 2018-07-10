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Удмуртию засыпал крупный град

14:00, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
14:00, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
2601
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Град\n#погода в Ижевске
Фото: vk.com/izhevsk__life
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Пользователи соцсетей поделились фотографиями непогоды.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии поделились в социальных сетях фотографиями крупного града, который прошел 10 июля в отдельных точках Ижевска и республики.

Отметим, что о непогоде предупреждали синоптики. Также во вторник ожидаются грозы, ливни и усиление ветра.

Instagram post by Оленька * Jul 10, 2018 at 7:51am UTC

9 Likes, 8 Comments - Оленька (@miholenka01) on Instagram

Кому "снега"? Кто заказывал?

5 Likes, 1 Comments - Оленька (@miholenka01) on Instagram: "Кому "снега"? Кто заказывал?"

Небесная канцелярия подсыпала града.

3 Likes, 3 Comments - АЛЕКСЕЙ Best Way VISTA. (@aksl_um) on Instagram: "Небесная канцелярия подсыпала града."

#ижевск #izhevsk #град

1 отметок "Нравится", 1 комментариев - Александр (@e46_amorulev) в Instagram: "#ижевск #izhevsk #град"

Instagram post by Константин Невоструев * Jul 10, 2018 at 8:03am UTC

7 Likes, 7 Comments - Константин Невоструев (@knevostruev) on Instagram

14:00, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
2601
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Град\n#погода в Ижевске

 

 

 


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