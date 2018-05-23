Юные инспекторы Удмуртии приняли участие в программе «Безопасная страна»

Мероприятия прошли в рамках всероссийского марафона.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках всероссийского марафона «Безопасная страна ЮИД» состоялась игровая программа «В стране безопасных дорог». Как сообщает 1-й отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, марафон прошёл на базе МКОУ «Школа №101».

Игровая программа состоялась для детей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками стали команды первоклассников из ряда образовательных организаций. Мероприятие было направлено закрепление знаний Правил дорожного движения для пешеходов и велосипедистов в летний период и обучению навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах.

В Воткинске в рамках всероссийского марафона провели акцию «Дети за безопасность на дорогах». Мальчишки и девчонки заранее подготовили письма с обращениями к водителям и пешеходам о соблюдении ПДД. В ходе проведения акции с водителями и пешеходами проводили беседу дорожные полицейские, напомнив о важности применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

В посёлке Кизнер в рамках акции прошёл торжественный парад детских объединений района. Юные инспекторы показали участникам свою работу, рассказали о правилах безопасного поведения на дороге и предоставили вниманию зрителей театрализованное представление «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».