play
pause
  • $ 62.53 ↑
  • € 73.33 ↑

Юные инспекторы Удмуртии приняли участие в программе «Безопасная страна»

09:00, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
180
0
#дети\n#Ижевск\n#акция\n#ПДД\n#Удмуртия\n#безопасность детей\n#безопасность движения\n#МВД Удмуртии
Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
180
0

Мероприятия прошли в рамках всероссийского марафона.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках всероссийского марафона «Безопасная страна ЮИД» состоялась игровая программа «В стране безопасных дорог». Как сообщает 1-й отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, марафон прошёл на базе МКОУ «Школа №101».

Игровая программа состоялась для детей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками стали команды первоклассников из ряда образовательных организаций. Мероприятие было направлено закрепление знаний Правил дорожного движения для пешеходов и велосипедистов в летний период и обучению навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах.

В Воткинске в рамках всероссийского марафона провели акцию «Дети за безопасность на дорогах». Мальчишки и девчонки заранее подготовили письма с обращениями к водителям и пешеходам о соблюдении ПДД. В ходе проведения акции с водителями и пешеходами проводили беседу дорожные полицейские, напомнив о важности применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

В посёлке Кизнер в рамках акции прошёл торжественный парад детских объединений района. Юные инспекторы показали участникам свою работу, рассказали о правилах безопасного поведения на дороге и предоставили вниманию зрителей театрализованное представление «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».

09:00, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
180
0
#дети\n#Ижевск\n#акция\n#ПДД\n#Удмуртия\n#безопасность детей\n#безопасность движения\n#МВД Удмуртии

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
18341

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

12209
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8786
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7505
11:17, 18 мая, 2018

Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновении на трассе Ижевск-Воткинск

5186
16:55, 16 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
3023

Стал известен новый состав российского правительства

2395
15:54, 18 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2303
14:29, 19 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2241
19:33, 18 мая, 2018

Боевики напали на церковь в Грозном

2195
19:07, 19 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3315

Принц Гарри женился на Меган Маркл

2686
16:08, 19 мая, 2018

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2410
13:06, 20 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2294
12:50, 17 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2231
11:48, 18 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: статус школы в микрорайоне «Столичный» в Ижевске и разметка на Удмуртской

22 мая, 2018

Зоопарк Удмуртии: День рождения белого медвежонка

22 мая, 2018

Ночь музеев 2018 в Ижевске

21 мая, 2018