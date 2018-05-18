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МЧС Удмуртии: авиация в Пугачево завершит работу к вечеру

12:00, 18 мая, 2018
12:00, 18 мая, 2018
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#МЧС\n#Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#взрывы\n#происшествие\n#пожар
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В настоящее время хлопки еще слышны.

Ижевск. Удмуртия. В селе Пугачево в Удмуртии продолжается ликвидация последствий природного пожара, который вызвал детонацию снарядов. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«Вчера объявили локализацию. Это не ликвидация. С воздуха еще тушат, то есть очаги еще имеются. Пожарные подразделения туда не запустят, пока не прольют», - отметили в спасательном ведомстве.

Предполагается, что авиация завершит проливку к вечеру.

Напомним, в среду, 16 мая, около села Пугачево загорелась трава. Из-за распространившегося огня начали детонировать снаряды, оставшиеся после событий 2011 года. Тогда взрывы гремели на военном складе.

В настоящее время хлопки в Пугачево еще слышны.

«Хлопки очень редкие, но есть еще», - отметили в спасательном ведомстве.

Жители военного городка уже вернулись в свои дома. Перед этим спасатели убедились, что до зданий не долетят осколки, а сами дома не получили повреждений.

12:00, 18 мая, 2018
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#МЧС\n#Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#взрывы\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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