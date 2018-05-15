Новый руководитель «Ижавиа», глава Минтранса России и столкновения в Газе: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре вторник, 15 мая, а мы по традиции утром рассказываем о событиях, произошедших накануне поздним вечером или ночью.

Новое руководство:

Александр Синельников возглавил компанию «Ижавиа». Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов. Под руководством Синельникова аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде «сделал качественный скачок в своем развитии, стал современным и самым быстроразвивающимся в России».

«Также в багаже Александра работа в ведущих авиакомпаниях страны и создание успешной компании, на основе лучших мировых практик управляющей авиационными активами в российских регионах. На очереди – развитие аэропорта Ижевска и авиакомпании в целом. Следите за изменениями. Дорогу осилит идущий», - написал Ярослав Семенов.

Новый глава Минтранса:

Первый заместитель главы министерства транспорта России Евгений Дитрих рассматривается в качестве кандидата на пост главы ведомства. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Интерфакс».

«Один из собеседников агентства слышал об этом от топ-менеджера «Аэрофлота», другой - в сообществе железнодорожных операторов. Еще один собеседник агентства допустил назначение в свете предстоящих совещаний у чиновника», - пишет издание.

С 2012 года Минтранс возглавляет Максим Соколов. При этом уже неоднократно появлялись слухи, что он может занять губернаторский пост.

При этом источник, близкий к Минтрансу, навал Дитриха в числе наиболее вероятных кандидатов на пост главы транспортного ведомства. Также обсуждаются и другие кандидатуры - например, кандидатура гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Столкновения в Газе:

После столкновений демонстрантов с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 59 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой РИА Новости, которые в свою очередь ссылаются на палестинское министерство здравоохранения.

Отмечается, что среди погибших есть ребёнок.

«Восьмимесячная палестинская девочка Лейла Анвар Гандур умерла, надышавшись газом в восточном районе сектора Газа», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений в секторе Газа также пострадали более 2,7 тыс. человек. Акции протеста начались после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.