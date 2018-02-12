Удмуртия в минуту: погибший при крушении Ан-148 житель Удмуртии и «День пельменя»

Обзор дневных новостей от информационного агентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Трудовой понедельник подошёл к концу и информагентство «Сусанин» подготовило традиционную подборку самых интересных новостей.

Крушение самолета

В понедельник, 12 февраля, удалось установить места жительства всех погибших пассажиров самолета Ан-148, который накануне разбился в Подмосковье. Среди них оказался и житель Удмуртии.

Ижавиа вместо Саравиа

Самолеты «Ижавиа» временно будут летать по маршруту Москва – Орск вместо «Саратовских авиалиний» после трагедии в Подмосковье. Причиной для такой замены стала проверка авиалайнеров модели Ан-148.

Возвращение домой

Юлия Олушева из Удмуртии, которая оказалась в Анталье без денег, вернулась домой. В воскресенье, 11 февраля, сын в Турцию прилетел ее сын и вместе с местными волонтёрами и представителем российского консульства забрал свою мать из приюта. В нём Юлия находилась два дня.

«День пельменя»

Всемирный фестиваль «День пельменя» прошел в Ижевске в минувшие выходные. 10 февраля на главных площадках праздника собралось 35 тыс. жителей Удмуртии и купили около 7,5 тонн пельменей.

«Серебро» Алины Загитовой

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в составе российских атлетов гарантировала себе «серебро» Олимпийских игр в Пхенчхане.

Перед заключительным видом соревнований в активе российской сборной 58 очков и второе место в командном турнире. Золотые медали после окончания выступлений завоюют канадцы, набравшие 63 очка. У идущих третьими американцев - 53 балла.