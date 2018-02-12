Обзор дневных новостей от информационного агентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Трудовой понедельник подошёл к концу и информагентство «Сусанин» подготовило традиционную подборку самых интересных новостей.
Удмуртия в минуту: погибший при крушении Ан-148 житель Удмуртии и "День пельменя"
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Крушение самолета
В понедельник, 12 февраля, удалось установить места жительства всех погибших пассажиров самолета Ан-148, который накануне разбился в Подмосковье. Среди них оказался и житель Удмуртии.
Ижавиа вместо Саравиа
Самолеты «Ижавиа» временно будут летать по маршруту Москва – Орск вместо «Саратовских авиалиний» после трагедии в Подмосковье. Причиной для такой замены стала проверка авиалайнеров модели Ан-148.
Возвращение домой
Юлия Олушева из Удмуртии, которая оказалась в Анталье без денег, вернулась домой. В воскресенье, 11 февраля, сын в Турцию прилетел ее сын и вместе с местными волонтёрами и представителем российского консульства забрал свою мать из приюта. В нём Юлия находилась два дня.
«День пельменя»
Всемирный фестиваль «День пельменя» прошел в Ижевске в минувшие выходные. 10 февраля на главных площадках праздника собралось 35 тыс. жителей Удмуртии и купили около 7,5 тонн пельменей.
«Серебро» Алины Загитовой
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в составе российских атлетов гарантировала себе «серебро» Олимпийских игр в Пхенчхане.
Перед заключительным видом соревнований в активе российской сборной 58 очков и второе место в командном турнире. Золотые медали после окончания выступлений завоюют канадцы, набравшие 63 очка. У идущих третьими американцев - 53 балла.