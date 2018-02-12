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      Удмуртия в минуту: погибший при крушении Ан-148 житель Удмуртии и «День пельменя»

      18:00, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      18:00, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1068
      0
      #Олимпиада\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Олимпийские игры\n#происшествие\n#крушение самолет
      1068
      0

      Обзор дневных новостей от информационного агентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Трудовой понедельник подошёл к концу и информагентство «Сусанин» подготовило традиционную подборку самых интересных новостей.

      Удмуртия в минуту: погибший при крушении Ан-148 житель Удмуртии и "День пельменя"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Крушение самолета

      В понедельник, 12 февраля, удалось установить места жительства всех погибших пассажиров самолета Ан-148, который накануне разбился в Подмосковье. Среди них оказался и житель Удмуртии.  

      Ижавиа вместо Саравиа

      Самолеты «Ижавиа» временно будут летать по маршруту Москва – Орск вместо «Саратовских авиалиний» после трагедии в Подмосковье. Причиной для такой замены стала проверка авиалайнеров модели Ан-148.

      Возвращение домой

      Юлия Олушева из Удмуртии, которая оказалась в Анталье без денег, вернулась домой. В воскресенье, 11 февраля, сын в Турцию прилетел ее сын и вместе с местными волонтёрами и представителем российского консульства забрал свою мать из приюта. В нём Юлия находилась два дня.

      «День пельменя»

      Всемирный фестиваль «День пельменя» прошел в Ижевске в минувшие выходные. 10 февраля на главных площадках праздника собралось 35 тыс. жителей Удмуртии и купили около 7,5 тонн пельменей. 

      «Серебро» Алины Загитовой

      Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в составе российских атлетов гарантировала себе «серебро» Олимпийских игр в Пхенчхане.

      Перед заключительным видом соревнований в активе российской сборной 58 очков и второе место в командном турнире. Золотые медали после окончания выступлений завоюют канадцы, набравшие 63 очка. У идущих третьими американцев - 53 балла.

      18:00, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1068
      0
      #Олимпиада\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Олимпийские игры\n#происшествие\n#крушение самолет

       

       

       

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      Удмуртия в минуту: погибший при крушении Ан-148 житель Удмуртии и «День пельменя»

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