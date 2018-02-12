«Ижавиа» временно заменит рейсы «Саратовских авиалиний» из Москвы в Орск

На какое время будет совершена такая замена, пока неизвестно.

Ижевск. Удмуртия. «Ижавиа» временно заменит «Саратовские авиалинии» на маршруте Москва – Орск из аэропорта Домодедово. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе ижевской авиакомпании.

«Информация о том, что мы временно заменим на этой линии «Саратовские авиалинии подтверждается», - сказала пресс-секретарь «Ижаваиа» Елена Андриятнова.

Причиной такой замены стала проверка самолета модели Ан-148. Пока неизвестно, какое время она продлится.

Напомним, что в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье разбился самолет Саравиа. Пассажиры и экипаж – 71 человек – погибли. Среди них был и уроженец Удмуртии.