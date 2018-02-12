Застрявшая в Анталье жительница Удмуртии вернулась в Россию

Сын везёт женщину домой в Сарапул.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Удмуртии Юлия Олушева, которая застряла в Анталье и ежедневно сидела на остановке, благополучно вернулась со своим сыном в Россию. Об этом написал на своей странице в Facebook россиянин из турецкого курорта Игорь Болдырев, благодаря которому история женщины стала известной.

В воскресенье, 11 февраля, сын Юлии Константин прилетел в Турцию из Москвы и вместе с местными волонтёрами и представителем российского консульства забрал свою мать из приюта религиозной организации «Новая Жизнь». В нём Юлия находилась два дня.

После решения технических и правовых вопросов сын с матерью прибыли в Москву. Как сообщил корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в понедельник, 12 февраля, сам Константин: «У нас с мамой всё хорошо. Едем домой».