  • $ 56.95 ↓
  • € 70.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: застрявшая в Анталье жительница Удмуртии и ЕГЭ для родителей

      18:10, 08 февраля, 2018
      18:10, 08 февраля, 2018
      1337
      0
      #ЖКХ\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#газ\n#ЕГЭ\n#Турция\n#Удмуртия\n#новости\n#УК
      1337
      0

      Традиционный обзор дня от корреспондентов ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. В четверг, 8 февраля, главной новостью стало сообщение о том, что жительница Удмуртии осталась на улице без денег в Турции. Бизнесмен из Антальи подкармливает её и пускает переночевать в свой магазин. Тем временем соотечественники пытаются найти родных женщины.

      Удмуртия в минуту: застрявшая в Анталье жительница Удмуртии и ЕГЭ для родителей

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Проверка оборудования:

      Проверка газового оборудования в жилых домах Ижевска идет медленнее, чем планировалось. Зачастую жители не дожидаются специалистов, не пускают их в квартиры. Напомним, проверки начались после взрыва газа в доме на улице Удмуртской.

      Ужесточение требований:

      В Удмуртии ужесточили требования к работе управляющих компаний. Например, их будут лишать лицензии за грубые нарушения и препятствования проверкам.

      Сбитый ребенок:

      Шедшую по обочине школьницу сбили в Сарапуле. Девочка попала под колеса «ВАЗа». Она получила травмы и была госпитализирована.

      По-взрослому:

      Родители учеников из Ижевска смогут сами сдать ЕГЭ. Столица Удмуртии присоединилась к всероссийской акции «Единый день сдачи». В прошлом году в ней приняли участие более 3 тыс. человек по всей стране.

      18:10, 08 февраля, 2018
      1337
      0
      #ЖКХ\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#газ\n#ЕГЭ\n#Турция\n#Удмуртия\n#новости\n#УК

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      20681

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      8758
      16:46, 06 февраля, 2018

      Бывшие главы Минздрава и Минприроды Удмуртии уволились после представлений прокуратуры

      6052
      11:56, 02 февраля, 2018

      Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии

      5004
      14:40, 05 февраля, 2018

      Два человека претендуют на пост главы Малопургинского района

      4346
      16:09, 03 февраля, 2018

      Экс-губернатор Кировской области Никита Белых проведет в тюрьме 8 лет

      09:08, 02 февраля, 2018
      2178

      Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

      2126
      18:15, 04 февраля, 2018

      Набиуллина подтвердила планы по слиянию «Бинбанка» и «ФК Открытие»

      2118
      17:44, 02 февраля, 2018

      В России предложили усовершенствовать механизм передачи детей под опеку

      2103
      19:53, 03 февраля, 2018

      Двое детей в Новосибирской области утонули в яме, оставленной после ремонта водопровода

      2053
      10:20, 03 февраля, 2018

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      19:42, 05 февраля, 2018
      2436

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      2343
      19:16, 06 февраля, 2018

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      2309
      19:20, 02 февраля, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      2169
      20:39, 03 февраля, 2018

      Дрон чуть не сбил пассажирский самолет в США

      2074
      14:46, 03 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: застрявшая в Анталье жительница Удмуртии и ЕГЭ для родителей

      08 февраля, 2018

      Создание фан-зоны в парке имени Кирова в Ижевске к чемпионату мира по футболу 2018

      08 февраля, 2018

      Удмуртия в минуту: автобусы до Бегишево и расплодившиеся в Ижевске крысы

      07 февраля, 2018