Удмуртия в минуту: застрявшая в Анталье жительница Удмуртии и ЕГЭ для родителей

Традиционный обзор дня от корреспондентов ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 8 февраля, главной новостью стало сообщение о том, что жительница Удмуртии осталась на улице без денег в Турции. Бизнесмен из Антальи подкармливает её и пускает переночевать в свой магазин. Тем временем соотечественники пытаются найти родных женщины.

Проверка оборудования:

Проверка газового оборудования в жилых домах Ижевска идет медленнее, чем планировалось. Зачастую жители не дожидаются специалистов, не пускают их в квартиры. Напомним, проверки начались после взрыва газа в доме на улице Удмуртской.

Ужесточение требований:

В Удмуртии ужесточили требования к работе управляющих компаний. Например, их будут лишать лицензии за грубые нарушения и препятствования проверкам.

Сбитый ребенок:

Шедшую по обочине школьницу сбили в Сарапуле. Девочка попала под колеса «ВАЗа». Она получила травмы и была госпитализирована.

По-взрослому:

Родители учеников из Ижевска смогут сами сдать ЕГЭ. Столица Удмуртии присоединилась к всероссийской акции «Единый день сдачи». В прошлом году в ней приняли участие более 3 тыс. человек по всей стране.