Халява кончилась: в Удмуртии ужесточили требования к работе управляющих компаний

По словам главного госжилинспектора республики Марата Исмагилова, такой инструмент позволит оперативно бороться с нерадивыми компаниями.

Ижевск. Удмуртия. Управляющие компании Удмуртии будут лишать лицензии за грубые нарушения и препятствования проверкам. Как рассказал журналистам главный госжилинспектор республики Марата Исмагилова, такой инструмент позволит оперативно бороться с нерадивыми компаниями.

Раз-два-три

«В этом году лицензионные требования к управляющим компаниям ужесточены. Если организация препятствует осуществлению надзорной деятельности жилищных инспекторов три и более раза или уклонилась от проведения проверки нами, то у нас появилось право исключить за это у компании дом. То есть, если мы, грубо говоря, направляем компании уведомление о проверке, а нам не предоставляют документы по дому, либо не дают доступ в подвал или чердак, то мы исключаем дом. То есть те проверки, которые не смогли состояться – будут заканчивать для компании потерей дома», - рассказал Марат Исмагилов.

Он также уточнил, что в жилищном кодексе ввели понятия грубых нарушений. Сам по себе факт наличия таких нарушений будет являться основанием как для потери дома управляющей компанией, так и для потери лицензии.

«Единственное, сейчас Минстрой России должен подготовить проект постановления, который правительством будет утвержден в ближайшее время. Там будут прописаны категории этих нарушений», - рассказал Исмагилов.

По его словам, в перечень могут попасть случай, в результате которых людям был причинен вред здоровью,

«Если в результате неубранного снега человек пострадал или умер. За такое нарушение компания будет лишаться лицензии сразу. Также в список планируется отнести случаи, связанные с подготовкой к отопительному периоду. Если управляющая компания не подготовила в указанные сроки дом к зиме: не провела технические мероприятия по промывке и опрессовке систем теплоснабжения. К грубым нарушениям будут отнесены ситуации, когда компании не передают техническую документацию на дом», - сказал Марат Исмагилов.

Помимо этого, в список могут внести отсутствие договоров и расчетов за ресурсы, приобретаемые для содержания общего имущества.

«Если здесь непорядок, то за такие нарушения будут права у компании исключаться. Перечень обсуждается, надеюсь, в ближайшее время будет принят», - уточнил главный госжилинспетор республики, по словам которого, старый механизм, когда компания лишается дома за два неисполненных предписания органов жилищного надзора – сохраняется.

«Период неисполнения в рамках 12 месяцев между предписаниями», - сказал Исмагилов.

Клонам – нет и компании-бездельники

Также с этого года на рынке не смогут работать одноименные компании (компании-клоны). До 11 июля все названия должны быть приведены в порядок.

«До 11 июля все компании, кто получил лицензию позже своего конкурента с таким же названием, должны привести наименование к отсутствию схожести. Внести изменения в свои учредительные изменения. У нас в Удмуртии несколько компаний с названием «Комфорт», «Эталон». В ближайшее время я опубликую список», - рассказал Марат Исмагилов.

По его словам, это сделано в том числе и на будущее. «Когда раньше какой-то предприниматель хотел сделать ребрендинг, хотел бросить поставщика с долгами – создавал компанию-клон. Отчасти для борьбы с этим такая норма была введена», - сказал Исмагилов.

Помимо этого, надзорные органы будут бороться и с компаниями, которые не осуществляют какой-либо деятельности.

«С 11 января начался период новой жизни у всех управляющих компаний. Теперь лицензия стала срочной, теперь она будет действовать 5 лет. В 2023 году все работающие организации должны будут пройти процедуру переоформления лицензии. То есть, по сути, пройдут массовые проверки на соответствие требованиям», - рассказал журналистам главный госжилинспектор Удмуртии.

Отметим, что сейчас на рынке работает 131 управляющая компания, 168 организаций получили лицензии.

По соседству мы живем

Теперь управляющая компания любому инициатору общего собрания должны предоставить сведения обо всех собственниках многоквартирного дома. Это фамилия, имя и отчество, номер помещения, площадь и доля в праве собственности.

«Такая опция законодателя подчеркивает, что в многоквартирном доме соседи друг друга должны знать. Это один объект. МЫ очень негативно относились к компаниям, которые до этого давали ответы, что протоколы собрания содержат персональные данные. Мы обращались с этим вопросом в Роскомнадзор и наши мысли совпадали. Секретных данных сегодня в отношении собственниках нет», - рассказал Марат Исмагилов.

Долг платежом красен

Теперь за неправильную работу по начислению платежей за услуги ЖКХ как ресурсоснабжающая организация, так и управляющая компания обязана будет заплатить потребителю половину от неправильно начисленной суммы. В прошлом году такая норма начала работать в отношении поставщиков ресурсов. В этом году норма с 11 января введена в отношении УК И ТСЖ.

«Алгоритм действий – потребитель получил платежный документ. Смотрит. Если видит неправильную сумму – пишет письмо-претензию. В течение месяца ему должны дать ответ, а в течение второго месяца должны сделать перерасчет. Если он понимает, что перерасчет не сделали – мы проводим проверку. И помимо того, что обязываем компанию сделать выплату, но и накладываем еще и штраф», - сказал Марат Исмагилов.