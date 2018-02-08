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      Шедшую по обочине школьницу сбили в Сарапуле

      15:27, 08 февраля, 2018
      15:27, 08 февраля, 2018
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      #дети\n#ДТП\n#Сарапул\n#Удмуртия
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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      Девочка получила травмы и была госпитализирована.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сбили школьницу, которая шла по обочине дороги. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

      Авария произошла в среду, 7 февраля, напротив дома №1 по Лесному проспекту. Водитель «Лады» сбил 11-летнюю девочку. Школьницу доставили в больницу.

      «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. <…> При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», - отмечают сотрудники Госавтоинспекции.

      15:27, 08 февраля, 2018
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      #дети\n#ДТП\n#Сарапул\n#Удмуртия

       

       

       

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