Шедшую по обочине школьницу сбили в Сарапуле

Девочка получила травмы и была госпитализирована.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сбили школьницу, которая шла по обочине дороги. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

Авария произошла в среду, 7 февраля, напротив дома №1 по Лесному проспекту. Водитель «Лады» сбил 11-летнюю девочку. Школьницу доставили в больницу.

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. <…> При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», - отмечают сотрудники Госавтоинспекции.