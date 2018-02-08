Вспомнить всё: родители учеников Удмуртии напишут ЕГЭ

Всероссийская акция пройдет с 20 по 27 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Проверить свои школьные знания и сдать ЕГЭ смогут родители учеников Удмуртии. Всероссийская акция пройдет с 20 по 27 февраля, сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

В прошлом году акция собрала более 3 тыс. взрослых из 50 регионов страны.

Взрослым предстоит зарегистрироваться, заполнить бланки, написать работу, увидеть, как обрабатываются экзаменационные материалы, а также ощутить на себе контроль преподавателей.

В Ижевске акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проведут 21 февраля в 10:00 в МБОУ «Гимназия №56».