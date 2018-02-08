Газовиков не пускают в дома: проверка оборудования в Ижевске идет медленнее запланированного

Об этом журналистам рассказал главный госжилинспектор Удмуртии Марат Исмагилов.

Ижевск. Удмуртия. Проверка газового оборудования в домах Ижевска идет медленнее запланированного. Как рассказал журналистам на пресс-конференции главный госжилинспектор Удмуртии Марат Исмагилов, одной из причин является недопуск газовиков в квартиры.

«Теперь, даже если брать Ижевск, порядка 5-7 домов в день проходят проверку. При этом у нас остаются проблемы с допуском в квартиры. Отключения сегодня встречаются часто. Специализированная организация сейчас не успевает выполнять тот план, который наметила. Идет отставание в два раза. Ей нужно наращивать мощности, чтобы до конца года попасть в каждую квартиру. Отставание идет потому, что они задерживаются не на день, а даже, бывает, на неделю. Отключения есть где-то на день, на два, где-то даже могут доходить по стоякам на месяц, на два», - рассказал журналистам Марат Исмагилов.

По его словам, сейчас в регионе наблюдается утрата культуры обращения с газовым оборудованием.

«Люди не дожидаются прихода специалиста. Да, они видели объявление. Они думают, что процесс обойдется без них. Люди не отслеживают сроки службы своего оборудования. И в-третьих, монтажом оборудования занимается кто попало. Зачастую даже самовольно, чего быть не должно», - рассказал Исмагилов.

Он также отметил, что в последнее время управляющие компании и специализированные организации стали трепетно относиться к вопросам, связанным с газовым оборудованием.

«В этом направлении жестко сработала федерация. Правительство определило, что обходы должны проходить каждый год и в рамках обходов, указанные факты должны устанавливаться […] Мы требуем от газовиков изменения графика работы. Обслуживание должно проводиться по непрерывному циклу. Режим работы должен продлеваться на вечернее время», - сказал Исмагилов.