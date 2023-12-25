Более 3 100 домовладений планируют догазифицировать в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Минстрой ЖКХ и энергетики Удмуртии опубликовало план-график догазификации республики на 2021-2026 годы. Соответствующие документы, утверждённые 21 декабря, разместили на официальном сайте министерства.

Исходя из данных, на 2021 год общее количество негазифицированных домовладений в населённых пунктах Удмуртии достигало порядка 34 150 штук.

Общее количество объектов домовладений в населённых пунктах, для которых создаётся техническая возможность подключения на 2021 год равнялось 3 973. В 2022 году возможность подключиться к газу появилась ещё у 12 624 домовладений. В 2023 году — у 11 832 домовладений.

В планах на 2024 год — обеспечить доступ к газу ещё для 3 122 домовладений, в 2025 году — для 1 029 домовладений и в 2026 году — для 1 570.