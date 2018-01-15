LIVE: трансляция прямого эфира главы Удмуртии Александра Бречалова

Руководитель региона обсудит cо слушателями радио «Комсомольская правда» в Ижевске и ведущими актуальные проблемы, задачи и планы на будущее.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов в очередной раз начинает утро с прямого эфира на одном из республиканских СМИ. На этот раз руководитель региона ответит на вопросы ведущих и слушателей радио «Комсомольская правда» в Ижевске.

«Обсудим проблемы, задачи и планы на будущее», - написал Бречалов в небольшом анонсе на своей странице во «Вконтакте».