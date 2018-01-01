Удмуртия получит 167,5 млн рублей на выплаты родителям первенцев

На выплаты смогут рассчитывать родители, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит из федерального бюджета 167 593,6 тыс. рублей на выплаты родителям первенцев. Как сообщает пресс-служба Минтруда России, регион получит деньги в первые рабочие дни 2018 года. По прогнозам ведомства, всего в России около 336 тысяч семей смогут претендовать на получение ежемесячной выплаты до достижения ребенком 1,5 лет.

Для назначения выплаты должны быть соблюдены следующие требования:

- ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является гражданином Российской Федерации;

- размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В Удмуртии прожиточный минимум за этот период составил 9 468 рублей.

Ранее в докладе о положении дел в регионе, глава республики Александр Бречалов сообщил, что в Удмуртии выплаты смогут получать более 5,5 тыс. семей.