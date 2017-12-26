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      Готовимся к Новому году: телефоны вызова экстренных служб для жителей Удмуртии

      09:00, 26 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 26 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      389
      0
      #МЧС\n#ГИБДД\n#МВД\n#безопасность\n#энергетика\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#УКС
      Фото: pexels.com
      389
      0

      Кто будет на страже безопасности и порядка в течение всех праздничных выходных?

      Ижевск. Удмуртия. Подготовка к Новому году в Удмуртии вышла на финишную прямую. Для того, чтобы праздники в республике не были ничем омрачены, власти региона ввели режим повышенной готовности. Экстренные службы будут на страже безопасности и порядка в течение всех праздничных выходных.

      Чтобы жители Удмуртской Республики знали, куда звонить, если что-то случилось, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили памятку с необходимыми телефонами экстренных и ремонтных служб.

      Единый телефон спасения в Удмуртии: 112;

      пожарные и спасатели: 01, с сотового – 101;

      полиция: 02, с сотового – 102;

      «Скорая помощь»: 03, с сотового 103;

      аварийная газовая служба: 04, с сотового – 104.

       

      Телефон «горячей линии» МВД по Удмуртии: 8 (3412) 419-373, 419-474, 419-575;

      Поисково-спасательная служба Удмуртии: 8 (3412) 61-43-34;

      Дежурная часть УВД по Ижевску: 416-001;

      Дежурная часть ГИБДД по Удмуртии: 8 (3412) 415-700, 415-701.

       

      Единая диспетчерская служба по вопросам ЖКХ в Ижевске: 072, 8 (3412) 998-072;

      диспетчерская «Ижводоканала»: 8 (3412) 95-05-00, 78-25-32;

      информационный центр УКС (по наличию отопления и ГВС, по вопросам проведения ремонтных работ): 8 (965) 849 9153, 8 (963) 540 1394;

      единый номер «Ижевских электрических сетей»: 8 800 2345 071;

      оперативно-диспетчерская служба «Ижевских электрических сетей»: 071, 8 (3412) 78-30-31.

      О том, как дежурят больницы в новогодние праздники, читайте в календаре на сайте «Сусанин».

      09:00, 26 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      389
      0
      #МЧС\n#ГИБДД\n#МВД\n#безопасность\n#энергетика\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#УКС

       

       

       

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