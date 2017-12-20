Система оповещения в Ижевске, новая функция Facebook и сбор с билетов в кино: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре среда, 20 декабря, рабочая неделя в самом разгаре! Пока вы допиваете чашечку ароматного кофе, предлагаем почитать традиционный утренний обзор новостей.

Проверка систем оповещения:

20 декабря с 9:00 в Ижевске проведут приемку системы оповещения. Сирену включат не более чем на 20 секунд на каждом из объектов, сообщает пресс-служба администрации города. Жителей просят сохранять спокойствие.

Испытания пройдут:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» - улица Демократическая,37

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» - улица Камская, 6а;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» - улица Халтурина, 150;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» - улица Тверская, 58;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70» - улица Школьная, 54;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» - улица Оружейника Драгунова, 74;

- МБОУ «Гимназия № 6 им. Г. Тукая» - улица Депутатская, 40а;

- ВЦП «Школа юных летчиков» - улица К. Либкнехта, 53;

- АПОУ «Ижевский промышленно-экономический колледж» - улица Ленина, 68;

- БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» - улица Автономная, 81;

- МБОУ «Лицей № 14» - улица 15-я, 51;

- ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» - улица Студенческая, 9;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» - улица Степная, 81.

Светофор:

На улице Маяковской в Ижевске, вблизи заправки «Лукойл», установили светофор. Об этом рассказали пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС.

Новая функция Facebook:

Социальная сеть Facebook запустила новую функцию, которая позволяет распознавать лица. Как сообщает RT, пользователям будут приходить уведомления о том, что кто-то загрузил с ними фотографию, но их не отметил.

Пользователи узнают, кто и когда использовал их изображения у себя на странице. Отметим, что функция распространяется пока только на открытые страницы.

Сбор с билетов в кино:

В Минкультуры России предложили забирать у кинотеатров 3% прибыли от проката фильмов. Деньги будут направлены на производство отечественных картин, пишут Ведомости.

Сбор необходим и для того, чтобы избавиться от иностранных картин, у которых низкий прокат. Голливудские фильмы плохого качества забирают зрителей у российского кино.

Сбором обложат билеты как на русские фильмы, так и на иностранные. Полученные деньги пойдут в Фонд кино.

В Министерстве полагают, что таким образом бюджет на производство отечественных картин пополнится на 1,5 млрд рублей. Сейчас Фонд кино в среднем получает из бюджета 3,5 млрд руб.

По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», в 2016 году российские кинотеатры показали 585 фильмов, из которых 413 были иностранными.

Явка на выборы:

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 70% жителей страны «точно придут» на предстоящие выборы президента. 4% высказались отрицательно, а 3% скорее всего не придут, пишут «Известия».

Самыми активными участниками выборов являются пожилые люди, женщины, а также жители сёл.

Из всех опрошенных 83,8% проголосовали бы за Владимира Путина, 4,1% за Владимира Жириновского и 3,3% за Геннадия Зюганова. Жириновского в основном поддерживают люди в возрасте от 35 до 44 лет, Зюганова – жители городов с населением менее 1 млн.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.