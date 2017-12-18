В России официально стартовала избирательная кампания по выборам президента

Главу государства россияне будут выбирать 18 марта 2018 года.

Москва. В России официально стартовала предвыборная президентская кампания. Как пишет РГ, президента страны россияне выберут через три месяца – 18 марта 2018 года.

По информации издания, предвыборная гонка началась после того, как было опубликовано постановление Совета федерации о назначении даты выборов главы государства. С этого момента будет запущен отсчет всех электоральных действий и процедур. Также партии будут определять своих кандидатов, а самовыдвиженцы формировать инициативные группы.

Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила общественности, что в законодательство внесли ряд поправок: например, избиратели могут голосовать за того или иного кандидата по месту своего фактического нахождения, если не имеют возможности прийти на выборы по месту постоянного проживания.

Кроме того, Памфилова подчеркнула, что выборы президента России будут проходить максимально прозрачно. Избирательные участки оборудуют камерами наблюдения, а на самых многочисленных по количеству избирателей установят дополнительные электронные комплексы.

Также ЦИК планирует ввести на выборах новшество – отправить своего представителя в качестве общественного наблюдателя смогут не только кандидаты, но и Общественная палата России и региональные ОП.