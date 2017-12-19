Готовимся к Новому году: сколько будет стоить праздничный стол жителям Удмуртии

По информации статистиков, застолье с 31 декабря на 1 января для семьи из четырех человек обойдется чуть дороже, нежели в прошлом году.

Ижевск. Удмуртия. Новогодняя ночь все ближе и ближе. Жители региона уже начинают думать о том, как будет выглядеть их праздничный стол. Специалисты Удмуртстата подсчитали, какую сумму придется отдать семье из четырех человек, чтобы устроить застолье в ночь с 31 декабря на 1 января.

«Новогоднее застолье для семьи из 4-х человек в Удмуртии обойдется в среднем в 5621 рубль, что на 3,2% больше, чем в прошлом году», - рассказывают статистики со ссылкой на своих федеральных коллег.

Среди регионов России по стоимости этого набора республика находится на 56-м месте. Дороже всех стоимость новогоднего стола у жителей Чукотского автономного округа (чуть более 8000 руб.), дешевле – в Ингушетии (немногим более 3000 руб.).

Практически во всех регионах России стоимость новогоднего стола по сравнению с прошлым годом увеличилась в среднем на 3,8%.

Из регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, больше чем жители Удмуртии потратят на празднование Нового года жители Пермского края (почти на 200 руб.) и Самарской области (немногим более 100 руб.).

Статистики отмечают, что стоимость праздничного стола включает в себя традиционный набор продуктов, состоящий из бескостной говядины, курицы, рыбных консервов, сливочного масла, сыров, консервированных огурцов, мясных и рыбных деликатесов, икры лососевых рыб, сырокопчёной колбасы, чая, торта, шоколадных конфет, хлеба, картофеля, свежих огурцов и помидоров, яблок, апельсинов, лимонов, вина игристого, коньяка, водки, минеральной и газированной воды, а также салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой».

По информации Удмуртстата, на приготовление «Оливье» семья потратит около 280 рублей. (на 5 рублей 91 копейку больше, чем в прошлом году). Большую сумму (по регионам ПФО) израсходуют только жители Пермского края, Нижегородской, Пензенской областей и Башкортостана. Семье из Мордовии этот салат обойдётся дешевле на 45 рублей.

Стоимость другого традиционного салата «Сельдь под шубой» в Удмуртии составит 146 рублей 89 копеек. Выше стоимость этого салата только в Марий Эл (148 рублей). В остальных регионах ПФО цены ещё ниже.

Отметим, что средняя цена традиционных подарков к Новому году (мягких игрушек, книг, косметики, посуды, смартфонов, туалетной воды) в Удмуртии также увеличилась от 1,5% до 10%, за исключением шоколада и коньяка - за год они подешевели.

Обязательный атрибут новогоднего стола - игристые вина - за год подорожали в среднем на 9,4% или на 20 рублей за бутылку 0,75 л, вино виноградное столовое – на 9,3% или на 24 рубля за 0,7 л. Цена на водку повысилась в среднем на 5,4% или на 12 рублей за 0,5литра.

Интересный факт:

На среднемесячный денежный доход в 2017 году можно купить 29 кг шоколада и 258 кг апельсинов, а в прошлом году – 28 кг и 230 кг соответственно.