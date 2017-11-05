«Поднимите мне веки»: скульптуры героев произведений Гоголя могут появиться в Ижевске

По словам главы столицы Удмуртии, власти города собираются объявить конкурс на лучший проект.

Ижевск. Удмуртия. Скульптуры героев произведений Николая Гоголя могут появиться в Ижевске. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о такой инициативе жителей во время церемонии открытия реконструированного бульвара имени писателя, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Работа на бульваре Гоголя весной этого года начиналась с массы обращений и вопросов, и мы с главой города даже решили несколько сместить сроки открытия, чтобы учесть, как можно больше мнений. В итоге получился хороший объект – с большим потенциалом дальнейшего развития. Множество идей ещё не реализовано. В том числе, тех, что рождаются «здесь и сейчас». Только что жители озвучили идею – создать на бульваре Гоголя памятник писателю или его персонажам. Я искренне благодарен им – и всем, кто неравнодушен к судьбе этого городского пространства, кто думает о его развитии и наполняет новыми смыслами», - прокомментировал Александр Бречалов.

Глава Ижевска Юрий Тюрин заявил, что власти собираются объявить конкурс на лучший проект скульптур персонажей Гоголя.

Напомним, что бульвар Гоголя в Ижевске открылся после реконструкции спустя нескольких лет разговоров и различных заявлений от представителей власти и общественности.