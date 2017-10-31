Цены на товары в Удмуртии продолжают падать

В октябре индекс потребительских цен в республике составил 99,93%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уже несколько месяцев наблюдается дефляция. В октябре индекс потребительских цен в республике по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,93%, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

В октябре продовольственные товары в республике стали дешевле. Цены возросли лишь на непродовольственные товары на 0,02% и на алкоголь — на 0,87%.

Напомним, что индекс потребительских цен показывает уровень инфляции и изменение во времени цен на товары и услуги.