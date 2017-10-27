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      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      18:00, 27 октября, 2017
      18:00, 27 октября, 2017
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      #бюджет\n#дороги\n#авто\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#конфликт\n#осень\n#Удмуртия\n#новости\n#финансы и деньги
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      Информационные итоги от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Рабочая пятница, 27 октября, подошла к концу. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги недели. В обзор попали сообщения об избиении водителя троллейбуса, открытии майнингового центра и погоде на выходные.

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Время буквы Ш:

      В начале недели автолюбителям республики напомнили о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. Правоохранители добавили, что после этого на заднем стекле авто нужно разместить специальный знак.

      Дорожные войны:

      Вторник, 24 октября, запомнился жителям Ижевска новостью о драке автолюбителя с водителем троллейбуса. Владелец легковушки мешал проезду транспорта. Когда ему сделали замечание, мужчина накинулся на водителя троллейбуса с кулаками.

      Борьба с дефицитом:

      В среду стало известно, что в республиканский бюджет могут внести ряд изменений. Региону приходится сокращать расходы из-за серьезного дефицита. На конец сентября он составлял 2,64 млрд рублей.

      Территория майнинга:

      Главной новостью четверга стало сообщение о возможном открытии в Удмуртии майнингового центра. Об этих планах стало известно после визита в республику делегации китайского производителя оборудования для майнинга.

      Зима близко:

      В грядущие выходные в Удмуртии изменится погода. Циклон принесет в республику снег с дождем, сильный ветер и гололедицы. При этом в регионе немного потеплеет. В ночь на понедельник, 30 октября, ожидается слабый минус.

      18:00, 27 октября, 2017
      1019
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      #бюджет\n#дороги\n#авто\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#конфликт\n#осень\n#Удмуртия\n#новости\n#финансы и деньги

       

       

       

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