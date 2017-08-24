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      Мост через Каму в Удмуртии станет платным в эти выходные

      16:25, 24 августа, 2017
      16:25, 24 августа, 2017
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      #транспорт\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#Кама\n#мост
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      Сейчас республика оформляет документы на право собственности, которые затем передаст концессионеру.

      Ижевск. Удмуртия. В эти выходные проезд по мосту через Каму в Удмуртии станет платным. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев, в настоящее время идет оформление документов, которые затем регион передаст концессионеру – ООО «Региональная инвестиционная компания» (ООО РИК). «Передаем их (документы – прим.ред.) РИК, и в течение дня он их оформляет. Акт ввода существует. После регистрации у него возникает основание взымать плату за проезд», - рассказал и.о. министра.

      По его словам, скорее всего, это произойдет в ночь с пятницы на субботу или в ночь с субботы на воскресенье. Если будет задержка с оформлением документов, то в начале следующей недели.

      Стоимость проезда по мостам будет на уровне цены на паромную переправу, отметил Горбачев. Легковушки – 330 рублей за оба моста, среднегабаритные транспортные средства – 780 рублей, двухосные грузовики и автобусы – 1360 рублей, трехосные и более – 1740 рублей. 

      В настоящее время ежедневно по мосту проезжают порядка 1800 единиц техники в каждую сторону.  

      Напомним, что концессионное соглашение о строительстве моста через Каму подписали 1 октября 2013 года. Общая стоимость проекта составила 13,9 млрд рублей. Сдачу объекта неоднократно переносили.

      Сусанин / Обещанного три года ждут

      "Для меня это был страшный момент. Строители сами говорили, что есть необходимость в студентах. Я сам их туда призывал. Ребята молодые, дружные - отличная команда. Они не пировали. Они работали с душой. Им платить надо, они заработали немаленькие деньги. Разговор был жесткий с руководством", - отмечал Александр Соловьев, занимавший тогда пост главы республики.


      16:25, 24 августа, 2017
      241
      0
      #транспорт\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#Кама\n#мост

       

       

       

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