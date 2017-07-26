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      Удмуртия вошла в топ-30 рейтинга реализации программы по переселению из аварийного жилья

      17:36, 26 июля, 2017
      Ксения Чернова
      17:36, 26 июля, 2017
      Ксения Чернова
      42
      0
      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#рейтинг\n#жилье\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#Минэнерго
      42
      0

      Последний этап проекта завершают в четырех городах и четырех районах региона.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 28-е место в рейтинге реализации программы по переселению из аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Удмуртской Республики, в Поволжье регион входит в тройку лидеров.

      «На 1 июля 2017 года процент реализации программы в регионе составил 82,8%», - отмечают в ведомстве.

      Между тем, срок реализации программы подходит к концу. Однако замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис отметил, что поджимающие сроки – не повод сдавать некачественные дома.

      Эта проблема остро стоит в Удмуртии. По результатам проведенной проверки только один дом для переселенцев из 143 в регионе не получил замечаний. На контроле у фонда содействия капремонту в республике находятся 25 домов. В трех из них замечания устранили полностью.

      «В настоящее время в республике завершают последний этап программы по переселению – Ижевск, Воткинск, Сарапул, Глазов, Завъяловский, Балезинский, Глазовский и Сарапульский районы», - говорится в сообщении Минэнергетики.

      В начале июля глава ведомства Иван Маринин предложил муниципалитетам Удмуртии разработать свои программы переселения из ветхого жилья.

       

      Большой переполох в Малой Пурге: врио главы Удмуртии побывал в доме для переселенцев с "удобствами" на улице

      Помимо руководителя региона в райцентре и деревне Кечево побывал главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, и.о. министра ЖКХ Иван Маринин, а также и.о. министра строительства Иван Новиков. Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, главный федеральный инспектор Дмитрий Мусин, и.о. министра строительства региона Иван Новиков, и.о.

      Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с социальным жильем в Малопургинском районе

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.

      17:36, 26 июля, 2017
      Ксения Чернова
      42
      0
      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#рейтинг\n#жилье\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#Минэнерго

       

       

       

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