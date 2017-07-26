Удмуртия вошла в топ-30 рейтинга реализации программы по переселению из аварийного жилья

Последний этап проекта завершают в четырех городах и четырех районах региона.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 28-е место в рейтинге реализации программы по переселению из аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Удмуртской Республики, в Поволжье регион входит в тройку лидеров.

«На 1 июля 2017 года процент реализации программы в регионе составил 82,8%», - отмечают в ведомстве.

Между тем, срок реализации программы подходит к концу. Однако замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис отметил, что поджимающие сроки – не повод сдавать некачественные дома.

Эта проблема остро стоит в Удмуртии. По результатам проведенной проверки только один дом для переселенцев из 143 в регионе не получил замечаний. На контроле у фонда содействия капремонту в республике находятся 25 домов. В трех из них замечания устранили полностью.

«В настоящее время в республике завершают последний этап программы по переселению – Ижевск, Воткинск, Сарапул, Глазов, Завъяловский, Балезинский, Глазовский и Сарапульский районы», - говорится в сообщении Минэнергетики.

В начале июля глава ведомства Иван Маринин предложил муниципалитетам Удмуртии разработать свои программы переселения из ветхого жилья.

Большой переполох в Малой Пурге: врио главы Удмуртии побывал в доме для переселенцев с "удобствами" на улице Помимо руководителя региона в райцентре и деревне Кечево побывал главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, и.о. министра ЖКХ Иван Маринин, а также и.о. министра строительства Иван Новиков. Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, главный федеральный инспектор Дмитрий Мусин, и.о. министра строительства региона Иван Новиков, и.о.