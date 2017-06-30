В промежуточном заседании рабочей группы приняли участие представители районов, министерства ЖКХ, эксперты ОНФ и начальник Госжилинспекции региона.

Ижевск. В Удмуртии только один дом из 143 для переселенцев не получил нареканий при проверке. Эта информация была озвучена на промежуточном заседании рабочей группы, в котором приняли участие представители районов, министерства ЖКХ, эксперты ОНФ и начальник Госжилинспекции региона.

«Мы работаем уже два месяца. Каждый день комиссия выезжала на объекты. Проверили 18 муниципалитетов. Общим решением была принята позиция собрать глав, которых уже проверяли, поговорить о том, что мы уже увидели. Принципиально мы приглашали 6 муниципалитетов», - сказал в начале заседания глава регионального исполкома ОНФ в Удмуртской Республике Андрей Цаплин.

По его словам, к шести муниципалитетам относились Воткинск, Красногорский, Малопургинский, Сюмсинский, Камбарский и Увинский районы. Однако, на встречу прибыли также представители Игры, Алнаш, Киясово, Дебес, Шарканского, Юкаменского, Завьяловского и Воткинского районов.

Отметим, что под проверку, которая началась 10 мая, попали дома, построенные для переселенцев за период с 2013 по 2016 годы.

«Мы проверили порядка 70 процентов заявленных многоквартирных домов. Наша комиссия осмотрела 143 объекта», - сказал начальник Госжилинспекции (ГЖИ – при. ред.) Марат Исмагилов.

По его словам, из 143 домов не было замечаний только к одному. Он находится в Алнашском районе республики.

«В целом, я вижу ситуацию как достаточно сложную. Цифры говорят сами за себя. Мы составили рейтинг со среднестатистическими цифрами. Таким образом, из 18 проверенных районов мы видим, что есть Камбарский район, где на два дома суммарно установили 44 замечания, но это еще не рекорд. Есть дома где больше 30 замечаний, они разные, но мы говорим о численности», - уточнил Исмагилов.

Он также рассказал, что среднее количество замечание на дом – 9, но 13 районов из 18 эту цифру превысили.

«Ситуация не простая. О цифрах задумайтесь и над замечаниями надо работать. Те результаты, которые уже получены и сформированы по итогам двух месяцев работы, направлены в адрес врио главы Удмуртии», - сказал начальник ГЖИ.

Эксперты ОНФ обратили внимание на отклонения от строительных норм и правил, а также отклонения от технической документации. В этом рейтинге отметили 15 муниципалитетов. Лидером здесь стал Дебесский район (23 замечания на 2 дома), затем идет Игринский район, Воткинск, Красногорский, Малопургинский и Сюмсинский районы.

На заседании эксперты Общероссийского народного фронта наглядно продемонстрировали всем собравшимся нарушения, которые были выявлены.

Также общественники обращали внимание на моменты переселения, когда инвалидов поселяли на второй этаж.

«Обращали внимание на благоустройство территорий, подъездные пути, площадь предоставляемых квартир и некачественное выполнение строительных работ», - сказал Евгений Сомов.

Первичная проверка домов закончится 2 августа (на данный момент проверены не все дома) визитом в Малую Пургу. Однако уже 10 июля параллельно начнется второй этап, когда эксперты будут осматривать исправленные недочеты. Полностью всю работу группа намерена провести до 1 ноября 2017 года.

В ходе заседания представители районов отчитались о ситуации на объектах и тех ошибках, которые уже удалось устранить.

«Коллеги, почему приходим к недостаткам? Потому что нет контроля, либо он плохой. Як-Бодьинский район - приезжаем смотреть зимой. Сплошные нарушения. Кабели брошены на снег. Никакого ограждения, ничего нет. Конечно качество потом будет плохим. Много претензий. Поэтому с самого начала строительства контролируйте его», - обратился к участникам заседания глава регионального исполкома ОНФ в Удмуртской Республике Андрей Цаплин.

Большой переполох в Малой Пурге: врио главы Удмуртии побывал в доме для переселенцев с "удобствами" на улице Помимо руководителя региона в райцентре и деревне Кечево побывал главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, и.о. министра ЖКХ Иван Маринин, а также и.о. министра строительства Иван Новиков. Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, главный федеральный инспектор Дмитрий Мусин, и.о. министра строительства региона Иван Новиков, и.о.